Côte d'Ivoire: Les syndicats des Eaux et Forêts déplorent les agressions répétées dans l'exercice de leur fonction

Côte d'Ivoire - Sur instruction du ministre des Eaux et Forêts, Laurent TCHAGBA, le conservateur général, Mailly Zouzou Elvire Joëlle, a présidé, le lundi 24 avril 2023, une réunion d'informations avec les syndicats des agents et du personnel du ministère, à Abidjan-Plateau.

Côte d'Ivoire - Eaux et Forêts: Les syndicats reçus par la tutelle

Cette rencontre, selon le ministère, a été organisée afin de donner plus d'informations aux syndicats sur 2 situations majeures, notamment :

1) l'attaque des agents des Eaux et Forêts dans la forêt classée de Sangouiné ;

2) l'interpellation du Lieutenant Ziépleu Ouattara, chef de l'Unité de gestion de la forêt classée de l'Anguédédou, par la Brigade de recherche pour nécessité d'enquête.

La directrice de cabinet, après avoir prononcé son mot introductif, a permis aux différents responsables syndicaux de s'exprimer sur les différents sujets. Dans leur ensemble, ils ont déploré les agressions répétées dont sont victimes les agents des Eaux et Forêts dans l'exercice de leur fonction. Mailly Zouzou Elvire Joëlle a, pour sa part, fait le point de toutes les démarches en cours tout en les rassurant de la volonté du ministre Laurent Thagba à tout mettre en œuvre pour un aboutissement heureux de ces situations.

"Chers collaborateurs, faites confiance à votre hiérarchie car elle sera à toujours à votre écoute. Je vous exhorte, donc à éviter de resoudre vos problèmes sur les réseaux sociaux. Sachez que je suis disponible à vous recevoir chaque fois que besoin sera ", a indiqué l'émissaire de Laurent Tchagba.

Plus de 2 heures, c'est le temps qu'a duré la rencontre entre Mailly Zouzou Elvire Joëlle et les différentes organisations syndicales présentes ( SAEFCI, SYNAJUSTEF, UFOR, SYLIASODEFOR, SYNATEFCI, SYNAEFCI, CNATEF, SYNAREF, CATEFCI).

L'union, la solidarité et l'entraide au sein du ministère des Eaux et Forêts à travers les valeurs de patriotisme, de rigueur et de discipline pour relever les grands défis du secteur, sont les maîtres mots des différents conseils prodigués aux responsables des syndicats. À en croire le ministère, la directrice de cabinet a rassuré ses hôtes, de la mise en place prochaine du comité de dialogue sectoriel permanent.

Tizié TO Bi

Correspondant régional