Côte d'Ivoire : Faux! Makosso Camille n'a jamais fréquenté l'EMPT

Makosso Camille a répondu à un abonné qui voulait savoir pourquoi il aimait tant porter des uniformes de l’armée dans ses directs. La réponse de l’influenceur qui dit avoir fait l'École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville, a soulevé le courroux de l’état-major des armées. Celui-ci a répondu par un communiqué pour le désavouer.

Affaire " Makosso Camille a fréquenté l'EMPT": Le pasteur coupé-décalé désavoué et discrédité

Le révérend-pasteur, Makosso Camille arbore souvent dans ses directs ou vidéos sur les réseaux sociaux, des tenues aux couleurs militaires.

Les internautes n’ont jamais eu l’occasion de lui demander les raisons pour lesquelles l’influenceur aimait porter des tenues aux motifs militaires. Finalement, un de ses abonnés a eu le courage de lui poser la question.

Dans une vidéo postée sur la toile et habillé dans une tenue aux couleurs militaires, le pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire a réagi.

‘’J’ai fait l'École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville et j’aime l’armée’’, répond-t-il tout simplement.

Les propos de Makosso Camille ont créé un véritable choc au sein de la grande muette en Côte d’Ivoire. Par la voix du Bureau d’information et de Presse des Armées (BIPA), l’état-major a rapidement répondu en saluant dans un communiqué l’influenceur qui fait si bien l’éloge de cette prestigieuse école militaire en Côte d’Ivoire.

‘’Dans une publication sur les réseaux sociaux, un individu présenté comme Makosso Camille prétend avoir été pensionnaire de l'Ecole Militaire Préparatoire Technique, dans une tentative de justifier sa propension à arborer des tenues aux motifs militaires, cela, en toute inobservation des dispositions encadrant le port de l'uniforme des Armées’’, écrit-il.

En outre, le BIPA a également mis en garde le Révérend-pasteur toujours dans le communiqué.

‘’Le Bureau d'Information et de Presse des Armées (BIPA), invite instamment l'auteur de ces propos à s'abstenir d'associer son passé scolaire à cette prestigieuse école qui n'en a pas besoin. L'EMPT, dont l'histoire se confond avec l'excellence académique ivoirienne, a construit patiemment sa renommée et ses anciens pensionnaires sont de véritables identités remarquables, toutes de compétence, de vertu et de sagesse’’, souligne-t-il.

Cependant, l’influenceur a été royalement contredit par le service de communication de l’armée de Côte d’Ivoire.

‘’Le BIPA prend à témoin l'opinion qu'il invite par ailleurs à consulter le compendium des anciens enfants de troupe et réitère que l'intéressé n'en est pas un. De façon plus précise, Monsieur Makosso Camille n'a jamais fréquenté l'EMPT et le souvenir de son passage n'est présent ni dans la mémoire des anciens ni dans les éphémérides de l'École.

Le Bipa tient à rappeler que l'accès à la scolarité dans cette école militaire est l'aboutissement d'un processus rigoureux de sélection des meilleurs enfants de Côte d'Ivoire inscrits en classe de CM2, satisfaisant aux conditions biologiques, physiques et médicales exigées.

Toutes valeurs peu perceptibles chez l'intéressé. Il tient enfin à rassurer les parents d'élèves qui continuent de faire confiance aux Armées pour l'éducation de leurs enfants, que des individus de cet acabit ne peuvent être issus de l'Empt. En d'autres termes, le destin d'un pensionnaire de l'Empt est à l'opposé de celui du sus-nommé’’, avance-t-il.