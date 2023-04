Burkina Faso: La junte s’attache les services d'un constructeur turc de drones

L'armée du Burkina Faso intensifie ses approvisionnements en drones d'attaque depuis la Turquie à travers le constructeur turc Baykar Makina.

Le PDG du constructeur turc de drones décoré au Burkina Faso

Mardi, le PDG du constructeur turc de drones Baykar a reçu mardi une médaille d'État au Burkina Faso, où des véhicules aériens sans pilote (drones, UAV) Bayraktar TB2 de la société ont été livrés.

Haluk Bayraktar a reçu la médaille de l'Ordre de l'étalon Officier, la plus haute distinction nationale du pays, sur instruction du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, pour ses contributions exceptionnelles aux activités de maintien de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme dans ce pays ouest-africain.

La médaille a été remise à Bayraktar par André Roch Compaoré, Grand chancelier des Ordres du pays, lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la capitale Ouagadougou.

Bayraktar a ensuite rencontré le président Traoré qui l'a remercié pour son travail.

Le Bayraktar TB2 est le système le plus connu et le plus largement couvert de Baykar, avec un large éventail d'expériences de combat allant de la Libye au Karabakh et plus récemment en Ukraine.

Depuis septembre 2022, Ouagadougou n’a cessé de réceptionner de nouveaux équipements, commandés par les autorités de la transition afin de faire face à la multiplication des attaques terroristes.

Sous pression face au regain de violence terroriste qui endeuille le pays, le capitaine Ibrahim Traoré (« IB ») renforce les moyens de l’armée burkinabè.

Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, Ouagadougou a réceptionné des hélicoptères d’attaque russes Mi-24, Mi-17 et Mi-26, qui sont fabriqués par le constructeur Mil, ainsi qu’un appareil de type Écureuil, construit par Airbus Helicopters.