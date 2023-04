Côte d'Ivoire : Le PJ Gouv vise près de 1 500 000 opportunités d’emplois jeunes

En cohérence avec la mise en œuvre de sa politique publique dénommée Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv), d’un coût global de 1 118 milliards de FCFA et qui s’étend sur la période 2023-2025, l’Etat de Côte d’Ivoire a décidé de mobiliser des opportunités de formation, de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes. A terme, il permettra d’offrir près de 1 500 000 opportunités d’emplois aux jeunes.

PJ Gouv, un programme ambitieux pour l'accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes

Pour y parvenir, le gouvernement a procédé, en avril 2023, au lancement d’un programme d’un montant global de 513 millions de FCFA visant à accompagner 820 jeunes de la région du Sud Comoé à l’auto-emploi.

Dans la commune d’Abobo, ce sont des chèques d’un montant de 120 000 FCFA qui ont été remis à chacun des 100 jeunes ayant pris part aux Travaux à haute intensité de Main d’œuvre (THIMO) dans ladite commune.

Dans le cadre de l’entreprenariat jeune, cette opération qui intervient dans le cadre de l’année 2023, 16 000 jeunes porteurs de projets seront pris en compte. Ils bénéficieront d’un montant entre 100 000 et 1 000 000 FCFA.

Dans cet élan, le projet dénommé « Startups Boost Capital », doté d’un fonds d’un milliard de FCFA pour le financement de startup a été lancé.

Le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle dont l’objectif est de porter le taux de l’insertion de ses diplômés à 65% d’ici à 2025 contre 32% selon les statistiques de 2020, a décidé d’accélérer la formation des jeunes.

En soutien à cette politique, le Chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux de construction de sept établissements de formation professionnelle, d’un coût global de 146,5 milliards de F CFA, répartis sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv) prévoit un montant de 99 280 291 089 FCFA pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures de jeunesse.

Pour l’année 2023, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en place une politique intense de formation et d’insertion professionnelle des jeunes. Plus de 2 500 bénéficiaires potentiels sont attendus.

En mars 2023, le Premier Ministre Patrick Achi a procédé à la remise à 1 000 jeunes, de leurs attestations d’apprentissage aux métiers de la mer et de l’industrie.

Ces efforts du gouvernement sont une réponse concrète du gouvernement pour résorber la question du chômage et améliorer l’employabilité des jeunes qui représentent une frange importante de la population active.

Un projet de formation par apprentissage d’environ 6 000 apprenants

Et les initiatives novatrices qui sous-tendent la politique d’emploi-jeunes avant 2023 sont légion. Entre 2020 et 2022, le ministère de la Promotion de la jeunesse a accompagné 2 847 jeunes dans différents programmes, pour un montant total de 577 millions FCFA.

De même, les activités d’amélioration de l’employabilité et le programme d’entrepreneuriat des jeunes sur le reste du territoire national en 2022 ont touché 39 528 jeunes bénéficiaires, soit un taux de réalisation de 105,20%.

S’inscrivant dans le cadre du développement de « l’École de la Deuxième Chance », le gouvernement a initié un projet de formation par apprentissage d’environ 6 000 apprenants qui est en cours de réalisation.

2 032 jeunes ont été sélectionnés pour la première vague et 4000 autres à partir de juillet 2022. Plus de 18 000 jeunes bénéficient, sur la période 2022-2024, de formations qualifiantes et par apprentissage dans le cadre du Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences (PEJEDEC).

L’opération "Agir pour les jeunes" dans sa phase 2 a également permis à l’Etat de débloquer 10 milliards FCFA pour le financement de 23 000 jeunes porteurs de projets.

L’amélioration de l'accès des jeunes à des opportunités d’emplois participe au progrès et la résilience économique du pays. Le gouvernement qui en est conscient met en place des dispositifs pour une insertion socioprofessionnelle réussie des jeunes.

Source : CICG