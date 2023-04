États-Unis : Harry Belafonte, virtuose de la musique américaine, décédé

Le chanteur et acteur américain, Harry Belafonte, est décédé à son domicile à New York le mardi 25 avril des suites d'un malaise cardiaque.

Le chanteur Harry Belafonte a déposé le micro pour toujours

Les États-Unis d’Amérique viennent de perdre l’une de leurs valeurs en matière de musique le mardi 25 avril à son domicile de Manhattan dans la ville de New York.

Il s’agit de Harry Belafonte qui est décédé à l’âge de 96 ans des suites d’un malaise cardiaque.

La triste nouvelle de la disparition de celui qu’on appelait le roi du Calypso, a été annoncée via un communiqué par son agente, Pamela Frank.

"Chanteur renommé, acteur, figure légendaire des droits civiques, Harry Belafonte est mort ce matin d'une insuffisance cardiaque à son domicile de New York", informe-t-elle.

Harry Belafonte, né d’un père martiniquais et d’une mère jamaïcaine, a grandi en partie en Jamaïque avant de venir s’installer à New York.

Le chanteur afro-américain a connu le succès à partir des années 1950 avec les titres "Day-O (The Banana Boat Song)", "Matilda", "Island in the Sun" ou encore "Try to Remember".

En 1956, son album "Calypso" devient le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Comme chanteur, il a rempli les salles et ses enregistrements, dont six disques d'or, ont un succès mondial et lui vaudront plusieurs Grammy Awards dès 1960.

Par ailleurs, l’artiste était un acteur de cinéma et également connu pour être un militant farouche des droits de l’homme.

En 1963, il lève 50.000 dollars, l'équivalent de presque 500.000 dollars aujourd'hui, pour sortir de prison Martin Luther King, à une époque où les artistes empochent des revenus confortables.

Ambassadeur de bonne volonté de l'Unicef, il passe du temps en Afrique, notamment au Kenya, et milite contre l'apartheid en Afrique du Sud.

En 1985, il est l'instigateur de l’hymne "We are the World", écrite par Lionel Richie et supervisée par Michael Jackson qui réunit alors 45 artistes américains afin de récolter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie.