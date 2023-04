Humanitaire: Bishop Ouattara Mohamed Idriss reçoit un prix d'honneur en France

La 6e édition de la Conférence internationale de Croissance Peace s'est tenue lundi 24 avril 2023 à l'Assemblée nationale française. Pour la première fois, un ivoirien figure parmi les leaders d'opinion honorés: Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'Eglise Ambassade des Miracles.

Bishop Ouattara Mohamed Idriss, le président fondateur de l'Eglise Ambassade des Miracles, honoré

"Nos avenirs partagés avec l'Afrique", c'est le thème de cette 6ème édition de la Conférence internationale de Croissance Peace au cours de laquelle l’honneur est revenu à l’évêque qui aura fait flotter le drapeau ivoirien.

En effet, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss a reçu ce jour-là, le prix d'Honneur de l'Humanitaire en Côte d'Ivoire.

Président fondateur de l'Eglise Ambassade des Miracles qui compte plus de 80 représentations en Afrique et dans le monde, plus de 20.000 fidèles, Bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse, le pasteur Tania OUATTARA, œuvrent tous deux dans le social en Côte d'Ivoire.

Bishop Ouattara Mohamed Idriss est titulaire d’un Doctorat en Divinité, cumule 23 ans de ministère pastoral et en octobre 2021 a été honoré au grade de Docteur Honoris Causa en Missiologie.

Établir des appontements entre l'Europe et l'Afrique, c'est le but de l'ONG Croissance Peace. En collaboration avec l'assemblée nationale française et en partenariat avec Force Développement Afrique, l'organisation tient chaque année des conférences internationales au cours desquelles, des thématiques sur la coopération entre les continents européen et africain sont abordés par des ministres, diplomates et hommes d'affaires.