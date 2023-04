Guerre au Soudan: Déjà près de 500 morts dans les affrontements

Au Soudan, "le bilan des victimes fait état de 512 morts, tandis que le nombre total de blessés s'élève à 4 193 à Khartoum et dans les différentes régions du pays, depuis le 15 avril", selon le Ministère soudanais de la Santé.

Aucune sortie de crise ne semble en vue malgré les médiations internationales - Soudan



Le bilan des affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide s’est alourdi à 512 morts, depuis le déclenchement des hostilités à la mi-avril.

Le ministère de la Santé a indiqué "qu'il était en contact avec les responsables pour éviter que les hôpitaux ne soient touchés par des tirs d'armes à feu et des projectiles incendiaires".

Mardi, le ministère de la santé a annoncé que 460 personnes avaient été tuées et 4 063 autres blessées, depuis le déclenchement des affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide.

Les affrontements entre l'armée, commandée par Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, menés par Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti", ont débuté le 15 avril dans plusieurs régions du Soudan et ont fait des centaines de morts et de blessés, essentiellement dans les rangs de la population civile.

Lundi, les Nations unies ont annoncé que 427 personnes avaient été tuées et plus de 3 700 autres blessées à la suite des affrontements en cours au Soudan depuis le 15 avril.