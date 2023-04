Discours à la Nation / Dr Michel Noufé (RHDP): « Ouattara un très grand Président»

Secrétaire départemental du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) de Bouna ZKB, dans la région du Bounkani, Dr Michel Noufé s’est prononcé sur le discours à la nation du Président de la République, Alassane OUATTARA, adressé devant le Parlement réuni en congrès, le mardi 25 avril 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Dr Michel Noufé, cadre du RHDP: « Chaque Ivoirien prier pour que le président Ouattara reste encore longtemps à la tête de la Côte d’Ivoire »

Face aux députés et sénateurs, le Président Alassane OUATTARA a évoqué quelques actions menées aux plans international, diplomatique et sécuritaire avec notamment la remise, il y a de cela quelques semaines, du Prix Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la recherche de la Paix à Mme Angela Merkel, à Yamoussoukro, la libération de 49 soldats Ivoiriens détenus au Mali, et la situation des Ivoiriens en difficulté en Tunisie, au Niger et au Soudan, qui ont pu regagner la Côte d’Ivoire grâce aux efforts déployés par le Gouvernement.

Au plan intérieur, le Président de la République a mis en exergue tous les chantiers entrepris en vue de consolider la paix et la cohésion sociale, à travers notamment le dialogue politique et la conclusion de la deuxième phase de la trêve sociale. Dans le même ordre d’idée, il a présenté aux Parlementaires toutes les actions entreprises par le Gouvernement dans divers secteurs d’activités (économie, santé, logements sociaux, électricité, eau potable, jeunesse, emploi, formation professionnelle, routes, etc), ainsi que les perspectives dans chaque domaine.

Sur toutes ces questions, le Chef de l’Etat a indiqué avoir une vision claire, car, il s’agit de bâtir une Côte d’Ivoire prospère, développée, moderne et solidaire. Il a, en outre, réaffirmé la solidité de notre économie, tout en ajoutant que la Côte d’Ivoire est aujourd’hui l’une des locomotives de la sous- région, et l’une des principales vitrines d’une Afrique qui avance et qui gagne. L’organisation, par notre pays, en début d’année prochaine, de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN), s’inscrit dans cette perspective d’une Côte d’Ivoire dynamique et rayonnante.

Le Chef de l’Etat a souligné que notre pays connait des avancées remarquables dans presque tous les secteurs d’activités, grâce aux efforts de l’ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens. A cet égard, il a fait observer que la responsabilité de tous est de maintenir cette dynamique de croissance et de progrès pour le rayonnement de notre beau pays et le bien-être de la population. C’est pourquoi, il a lancé un appel à toutes les forces vives de la Nation à s’investir dans cette quête continue de paix et de progrès, et souhaité que les prochaines élections locales prévues en septembre 2023, se déroulent dans un climat de paix, de respect et de fraternité pour le renforcement de notre démocratie.

Dr Michel Noufé satisfait du discours à la nation du président Ouattara

Pour sûr, le discours du président de la République face aux députés et sénateurs, est très satisfaisant, selon Dr Michel Noufé, Directeur des moyens généraux du Trésor public, interrogé à la fin de la cérémonie par le média en ligne Unite.ci.

« Ouattara est un vrai Président, un très grand Président. Chaque ivoirien devrait être fier de son Président et prier pour qu’il reste encore longtemps à la tête de ce pays. Tant qu’il sera là, le pays se sentira toujours mieux et chaque ivoirien pourra s’épanouir. Vous avez vu, il a touché à tous les points et chacun, quelle que soit la couche sociale à laquelle il appartient, a pu avoir une réponse satisfaisante à sa préoccupation. Aussi bien les jeunes que les femmes, tous ont été servis avec satisfaction. En tout cas, pour vous dire vrai, j’ai été largement satisfait de l’intervention du Président de la République devant les Sénateurs et parlementaires», a confié le Secrétaire départemental du RHDP de Bouna ZKB.

« Je pense, pour ma part, que par honnêteté intellectuelle et par patriotisme, tout vrai ivoirien devrait être animé d’un sentiment de satisfaction devant les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire sous la gouvernance du Président et aussi après ce grand discours plein d’espoir qu’il vient de prononcer (…) Dans tous les cas, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Les résultats sont là. Les actions du Président témoignent d’elles-mêmes », a renchéri Dr Michel Noufé.