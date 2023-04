Mort du danseur Dada / Serge Beynaud se fâche: "On veut me faire porter..."

Un conflit oppose Serge Beynaud à la famille de son défunt danseur Dada. Tous se jettent les responsabilités dans l’organisation des obsèques du danseur.

Serge Beynaud et la famille de Dada à couteaux tirés

Le chanteur Coupé-décalé, Serge Beynaud, et la famille de son défunt danseur, électrocuté sur un lieu de tournage de clip, sont à couteaux tirés. Après la vidéo de la soeur de Dada qui accusait l’arrangeur-chanteur de ne pas s’impliquer dans l’organisation des obsèques du danseur, c’est au tour de l’oncle de porter l’estocade.

Ce dernier qui est le chef de famille, a fait aussi une vidéo pour incriminer Serge Beynaud. Il a indiqué que le patron de Star Factory Music a une attitude désinvolte vis-à-vis d’eux. Il s’est carrément soustrait des démarches administratives visant à mettre au clair l’incident et à accélérer les funérailles de son défunt neveu.

Ce qui est encore regrettable pour l’oncle, Serge Beynaud nargue même la famille de Dada en publiant sur sa page Facebook une affiche d’un probable concert qu’il va honorer au Burkina Faso. Raison pour laquelle, l’oncle a pris des mesures drastiques envers l’artiste. ‘’Dites à Serge Beynaud, avec sa très grande suffisance, il n’a qu’à rester dans son coin. Je suis en train de pleurer, qu’il m’épargne les gros mots. Pour son buzz, il n’a qu’à aller voir ailleurs (…) Moi, je vais faire des mains et des pieds pour enterrer mon neveu. Je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche’’, dit-il.

Après les déclarations de l’oncle de Dada, Serge Beynaud a réagi à travers un direct sur sa page Facebook. ‘’On veut me faire porter l'entière responsabilité du décès de l'enfant. Chose que je ne peux pas accepter. J'ai été profondément choqué par cet événement tragique et je suis très attristé par la perte de ce jeune talent prometteur. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. (...) Je reste disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je dois vous aider (...) Je ne peux plus courir derrière vous. Si vous voulez qu'on avance, appelez-moi. On va avancer’’, précise-t-il. Cette affaire n’est pas prête de connaître une fin rapidement. Que la famille de Dada et Serge Beynaud trouvent un terrain d’entente pour enterrer dignement le danseur.