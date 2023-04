Séraphine Djê Adjo (sous-préfète) aux élèves : « Laissez les grossesses aux femmes mariées...»

Le sous-préfet central d’Agboville, Séraphine Djê Adjo a exhorté, le mercredi 26 avril 2023, les jeunes filles à éviter les grossesses en milieu scolaire. C’était lors de la deuxième édition de la cérémonie de récompense des lauréates du concours Miss Mathématiques du lycée moderne 3 d’Agboville.

Séraphine Djê Adjo (sous-préfète centrale d'Agboville) exhorte les jeunes filles à éviter les grossesses en milieu scolaire

« La cérémonie de remise de prix du concours Miss Mathématiques, est devenue un rendez-vous incontournable pour promouvoir les matières scientifiques. Cette initiative qui vise à relever le taux de réussite des jeunes filles durant leur cursus scolaire et à promouvoir le genre, est à saluer », s’est félicitée l’autorité préfectorale.

« Chères lauréates, félicitations à vous. Vous démontrez là que les mathématiques ne sont pas uniquement l’affaire des garçons. C’est pourquoi, je tiens à vous exprimer en tant qu’autorité femme, ma fierté à vous qui avez su vous hisser au rang d’exemples pour vos sœurs avec détermination et assiduité. Soyez-en très fières », a conseillé Séraphine Djê Adjo, avant de reconnaître que les mathématiques sont de toutes les matières scientifiques, un casse-tête pour les jeunes filles.

Saisissant l’occasion, elle a félicité et encouragé les initiateurs du concours. « Merci à madame le proviseur et à l’ensemble de vos collaborateurs pour le travail que vous abattez (…) Je souhaiterais que tous les lycées et collèges d’Agboville emboîtent le pas au lycée 3 », a invité le sous-préfet central d’Agboville, en présence du coordonnateur secrétaire général de la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA), Douagui Victor et de Kouadio Toussaint, conseiller régional, chargé de l’Éducation.

Aux parents, l’administrateur civil leur a demandé d’assumer leurs devoirs en vue de la réussite scolaire de leurs enfants en général et particulièrement les filles. « Chères jeunes filles, en tant que femme, en tant que maman et en tant que femme leader, nous voulons des femmes responsables pour assurer la relève. Aujourd’hui, le gouvernement fait de la promotion du genre, une priorité. Vous ne devez donc pas rester en marge. Vous devez prendre vos études au sérieux. Laissez les grossesses aux femmes mariées qui ont réussi leur vie. Occupez-vous de ce qui est important et pensez aux souffrances de vos parents. Sachez qu’aujourd’hui, la réussite d’une jeune fille n’est pas seulement une affaire de riches, c’est l’affaire d’une fille qui veut vraiment réussir. Ne vous laissez pas distraire par les jeunes gens », a conclu Séraphine Djê Adjo.

Tizié TO Bi

Correspondant régional