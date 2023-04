France: Voici la femme africaine de l'entraîneur français Hervé Renard

L’entraîneur français Hervé Renard est un peu discret sur sa vie privée. Champion d’Afrique deux fois avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, il a choisi également une africaine pour en faire son épouse.

C’est une Africaine qui fait battre le cœur de Hervé Renard

Le nom de Hervé Renard n’est pas inconnu dans les archives du football africain. L’actuel sélectionneur de l’équipe féminine des Bleus, le premier entraîneur français à avoir soulevé deux fois la Coupe d’Afrique avec deux différents pays africains, à savoir la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015).

Mais côté sentimental, le natif d'Aix-les-Bains, qui a un véritable attachement avec l’Afrique y a trouvé également sa moitié. Cette dernière n’est pas non plus une inconnue au Sénégal et en France. Il s’agit de la sénégalaise, Viviane Dièye qui a été l’épouse jusqu’à son décès, de Bruno Metsu en 2013, qui a conduit notamment en tant que sélectionneur, le Sénégal jusqu’en quarts de finale de la Coupe du Monde 2002.

La relation entre Hervé Renard et Viviane Dièye a été révélée en 2017. A cette période, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Maroc était au Sénégal. Des sources proches du couple ont indiqué que le sélectionneur français des Bleues se trouvait à Saly, à quelques kilomètres de Dakar, aux côtés de Viviane Dièye.

Le couple s'est par la suite officiellement uni au cours de l'été 2019. Bien avant cette union, la presse people avait déjà mis à jour cette relation cachée et cela, des mois avant. Dans tous les cas, les proches de Viviane Dièye affirment qu'elle a trouvé le bonheur dans les bras de Hervé Renard. Parce que le français de 54 ans rappelle à Viviane Dièye son défunt mari, Bruno Metsu.