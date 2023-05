Côte d'Ivoire/ Alliance FPI - RHDP : Pourquoi le MFA félicite le président Ouattara

Le 02 Mai 2023, le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) a appris la signature d’un accord de partenariat entre le RHDP et le FPI. Communiqué !

Le MFA salue l'accord de partenariat signé entre le FPI et le RHDP

Le MFA, un des partis fondateurs du RHDP, salue la signature de cet accord et félicite, par ailleurs, le chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour sa grandeur d’esprit et d’ouverture.

Il est conforme à la philosophie et à l’idéologie d’OUVERTURE tant prônées par Félix Houphouët Boigny, qui est la référence politique du RHDP.

Le MFA se réjouit en outre de la hauteur d’esprit des responsables des deux formations politiques et souhaite que le RHDP poursuive sa gouvernance au grand bonheur de la population ivoirienne.

Ce sera ainsi le gage du "Vivre ensemble". Cependant, le MFA, qui n’a cessé de réclamer plus d’ouverture et son implication dans la gouvernance RHDP, se félicite de cet accord et reste disposé à œuvrer pour le rayonnement de la grande famille houphouëtiste et des futures victoires.

Le MFA, parti attaché à l’Union, reste convaincu que tous les enfants du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët Boigny, sauront se retrouver autour de l’infatigable bâtisseur qu’est Son Excellence le Docteur Alassane Ouattara, Président de la République de la Côte d’Ivoire.

SERVICE COMMUNICATION MFA