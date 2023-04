Football: Ces pépites de la CAN U17 séduisent la planète football

Revélés par la CAN U17, Victor Osimhen, Colley ou encore Patson Daka font aujourd'hui sensation dans divers championnats de football du monde et continuent de faire montre de leurs exploits et qualités

Victor Osimhen, perle de SS Napoli après avoir brillé à la CAN U17

Alors que le SS Napoli se dirige progressivement vers son premier scudetto en Serie A depuis 1990, les exploits et les qualités de Victor Osimhen continuent de séduire la planète football.

Cette capacité à enchaîner les buts, l'international nigérian l’a révélée lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies de la CAF en 2015.

Il n'est pas le seul ancien du tournoi à faire la Une des journaux à l'échelle mondiale. La CAN U17 de la CAF s’illustre comme un tremplin vers le succès.

Osimhen crève l’écran avec sa forme actuelle et de celle de Naples et les différents records qu'il a atteints avec l'équipe nationale nigériane ou qui sont à sa portée.

Il avait pourtant déjà marqué les esprits lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17 de la CAF en 2015 au Niger.

Il y avait brillé de mille feux, marquant trois buts en phase de groupes. Il s’illustrait dès le match d’ouverture face au pays hôte le Niger, en signant une réalisation lors de la victoire 2-0.

Il s’est à nouveau signalé avec un doublé lors de leur dernier match de groupe contre la Zambie.

Son dernier but qui lui a valu une reconnaissance mondiale et le soulier d’or du tournoi, n’a pas pu éviter la défaite 3-1 à son équipe en barrage pour la troisième place contre la Guinée.

Osimhen s’est servi de la plate-forme qui lui a été offerte au Niger il y a huit ans pour bâtir sa réputation et sa carrière. Peu de gens pourraient imaginer que la course de Naples au titre de champion d’Italie a été construite à Niamey.

Lorsque la Gambie s’est qualifiée pour l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Cameroun en 2022, son équipe comptait un certain nombre de joueurs qui avaient également remporté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 de la CAF, notamment le défenseur Omar Colley qui a gagné le tournoi en 2009, par coïncidence, la dernière fois que l'Algérie était l'hôte.

Colley, un défenseur accompli qui joue pour le club turc de Besiktas, n'a raté qu'un seul des matchs de qualification de la Gambie pour l'édition 2021 de la CAN au Cameroun. Il a participé à tous leurs matchs lors de leur première participation à ce tournoi où ils réussissaient l’exploit d’atteindre les quarts de finale perdus contre les hôtes camerounais. La belle histoire de Colley commence à s’écrire à la CAN U17 TotalEnergies 2009 où la Gambie a remporté un deuxième titre, ne concédant qu'un seul but dans tout le tournoi.

Patson Daka, iinternational zambien et actuel joueur de Leicester City, également élu meilleur jeune joueur lors des CAF Awards 2017, aurait pu rester dans l’ombre mais l’édition 2015 de la CAN U17 au Niger lui a permis de révéler ses qualités de star en devenir. Avec sa capacité à lire le jeu des défenseurs et à terminer ses actions avec le calme d'un avant-centre expérimenté, il a marqué deux buts, ce qui a permis à sa carrière de basculer vers l'Autriche puis vers la Premier League.

L'événement de 2015 au Niger est la preuve que ce tournoi est bien la rampe de lancement des carrières des jeunes joueurs africains. L'international camerounais Martin Hongla, malgré l'élimination précoce de son équipe, a pu présenter un aperçu des qualités que les fans lui reconnaissent aujourd’hui, un désir et une envie de réaliser de grandes choses dans sa carrière.

La liste des anciens de ce tournoi inclut également Kelechi Iheanacho. Ces multiples success stories issus de la CAN U17 devront constituer une véritable source de motivation pour les jeunes qui auront la chance de participer à cette édition 2023 en Algérie. Ils pourront s’inspirer des réalisations de Bertrand Traoré du Burkina Faso, Mohammed Camara du Mali et bien d'autres pour pouvoir tracer leur propre voie et profiter de l'opportunité qui leur est offerte à travers ce tournoi.