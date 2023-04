Côte d’Ivoire : MTN supprime la limite de ses Packs habituels

La compagnie de téléphonie mobile MTN vient d’annoncer la suppression de la limite de ses Packs habituels. Une bonne nouvelle qui fait suite à la grogne populaire consécutive à la tentative d’augmentation du prix de la data en Côte d’Ivoire.

MTN fait sauter la limite de ses Packs habituels

C’est une nouvelle victoire que vient d’arracher le peuple de Côte d’Ivoire aux compagnies de téléphonie mobile. Les Packs internet coutent un prix extrêmement cher dans le pays alors que le salaire moyen du citoyen est de 75 000 FCFA. Ces compagnies vendent le Go de la Data à 1000 FCFA contre 111 FCFA en France, ce qui est carrément exagéré.

Face à cette illogique différence de prix, les ivoiriens se sont mobilisé après les mots d’ordre donné par M. Assalé Tiémoko, journaliste et Député Maire de Tiassalé, M. André Silver Konan ainsi que le juriste Jean-Bonin Kouadio, ex-vice-président du FPI.

Cette lutte a fait reculer les opérateurs mobiles ainsi que l’ARTCI qui les encourageait à élever leurs prix. Le régulateur du secteur en Côte d’Ivoire avait fixé un prix minimum de la Data à 0,8FCFA alors que certaines compagnies réalisaient des bénéfices en vendant leurs data à 0,4FCFA.

La pression populaire a été si forte qu’elle a fait reculer le régulateur et les opérateurs téléphoniques. Mais pour les Ivoiriens, même les anciens prix ne sont plus acceptables en Côte d’Ivoire. Ils exigent que ces compagnies pratiquent les mêmes prix qu’en France, c’est-à-dire 100 G0 d’Internet à 11 000 FCFA et non 100 000 FCFA.

Mais en plus du prix très élevé de la Data en Côte d’Ivoire, MTN, Moov et Orange (les trois principales compagnies du pays) avaient d’autres pratiques frauduleuses. Ces trois compagnies vous suppriment vos données chèrement acquises après un délai de péremption qu’elles vous fixaient. Cette règle violait les droits du client.

Après la pression populaire, MTN vient d’annoncer la suppression des dates limite de consommation de ses produits. Si vous achetez des minutes ou des Data, vous pouvez désormais prendre le temps qu’il vous plait pour les consommer.

« Désormais, Chez MTN tes Packs habituels sont sans limite. Tu as jusqu'à 30 jours pour récupérer tes minutes, tes mégas et tes SMS. Tape *105# ou rdv à la cabine », voilà le message distribué par la compagnie à ses clients ce samedi 29 avril 2023.