Fraude sur l'âge: La CAF disqualifie une nation jour-j de la CAN U17

Le Soudan du Sud ne participera pas à la CAN U17 qui démarre ce 29 avril en Algérie. La CAF a décidé d'exclure la sélection sud-soudanaise.

Pourquoi la CAF a disqualifié le Soudan du Sud de la CAN U17

La Confédération africaine de football, CAF, a expliqué, samedi, la raison de la disqualification de la sélection du Soudan du sud de la coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, CAN U17.

Dans un courrier adressé « à toutes les parties concernées », la CAF explique que l’équipe nationale U17 du Soudan du sud a été disqualifiée de la compétition pour avoir plus de trois (03) joueurs non éligibles dans le test IRM, référence à la lettre de la CAF datée le 11 avril.

La CAF rappelle dans ce sens que si après avoir effectué le test d’éligibilité IRM pour une équipe participante et que quarte (04) de ses joueurs ou plus se sont révélés non éligibles, toute l’équipe participante sera disqualifiée.

Dans son courrier la CAF souligne ensuite les modifications à apporter aux critères de qualification des équipes qui seront classées à la troisième place suite à cette disqualification du Soudan du sud.

Une disqualification qui fait que le groupe C joue à seulement trois équipes au lieu de quatre.