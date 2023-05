CAN U17: Le Sénégal s'impose face au Congo

CAN U17 - Difficile entame de compétition pour le Sénégal qui a souffert face au Congo mais a fini par s’imposer sur la plus petite des marges grâce à un but de Serigne Fallou Diouf, intervenu à la 78ème minute.

Serigne Fallou Diouf délivre le Sénégal

La rage affichée par l’équipe sénégalaise lors de la célébration du but de Serigne Fallou Diouf à la 78ème minute, traduisait parfaitement le soulagement des poulains de Serine Saliou Mbake Ndia, qui s’étaient toujours heurtés au mur érigé dans la défense sénégalaise.

Alors que l’attaque amenée par Amara Diouf, peinait à débloquer la situation, la solution est venue de la défense. Monté aux avant-postes sur une nième offensive des Lionceaux de la Teranga, le défenseur de Sahel Atlantic était bien positionné pour renvoyer un ballon mal repoussé par le portier Chelcy Bonazebi.

Cette réalisation qui ne sera assurément pas la plus belle de la compétition, permet à Diouf et à ses coéquipiers d’assurer l’essentiel, d’obtenir leurs trois premiers points de la compétition et de rester aux contacts de l’Algérie, vainqueur de la Somalie samedi soir en match d’ouverture.

Les deux équipes ont mis du temps à s’observer en première période où les occasions de but se sont faites rares, à part le penalty manqué par le Congo à la 22ème minute

Le jeu a commencé à véritablement s’ouvrir en seconde période, aidé également par les changements effectués de part et d’autre pour insuffler du sang neuf.

La domination sénégalaise s’est nettement dessinée dans la dernière demie heure de la partie où les occasions se sont multipliées pour Amara Diouf et ses coéquipiers de l’attaque.

Il y a d’abord eu une tête du capitaine sénégalais sur le poteau, alors qu’il avait réussi à surprendre le portier congolais (69e). Papa Alioune Diaye a également eu l’occasion de scorer à la 71ème minute avant de se mêler les pinceaux sur une excellente offrande de Lassana Traore, parti du côté gauche. Amara Diouf inscrira un but deux minutes plus tard avant d’être signalé hors-jeu.

Fabrizio Cesama et ses poulains ratent leur entrée dans la compétition et devront rapidement se remettre au travail pour rectifier le tir dès la prochaine sortie face à la Somalie, le mardi 2 mai, à l’occasion de deuxième journée. Le Sénégal quant à lui se prépare pour un duel face au pays hôte, l’Algérie. C’est le match qui leur permettra de se départager en tête du groupe A.