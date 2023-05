Côte d’Ivoire : Dernier message d’Alain Lobognon à Soro Guillaume

Fidèle compagnon de Soro Guillaume pendant les périodes de braise en Côte d’Ivoire, Alain Lobognon vient de renouveler ses conseils à son vieil ami. Il doit faire « amende honorable » auprès du Président Alassane Ouattara pour revenir dans le jeu politique, pense-t-il.

Quand Alain Lobognon demande à Soro d'être réaliste

Soro Guillaume est en exil loin de la Côte d’Ivoire où il avait pourtant un statut d’homme d’État de très haut rang. Premier ministre des Présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, il a aussi été Président de l’Assemblée Nationale ivoirienne avant de tomber en disgrâce.

Un de ses amis d’alors, Alain Lobognon qui a depuis pris ses distances avec lui, a observé de très près le glissement de l’ex-secrétaire général de la FESCI vers le point de rupture avec le Président Ouattara.

Aujourd’hui comme hier, il lui conseille de se rapprocher du chef de l’État ivoirien par une demande de pardon pour avoir « commis une faute des plus exécrables en s’attaquant » au Président Ouattara.

Il lui demande d’ouvrir enfin les canaux de communication qu’il lui avait déjà indiqués dans son courrier du 5 aout 2021 pour enfin obtenir le pardon de son aîné de Président pour son retour dans la République.

« Mon cher Guillaume… Bien de personnes, avant toi, ont fait amende honorable. Il est temps de sortir du déni et des manipulations en mettant fin au triste, fade et immonde spectacle des intermittents qui t’entourent et qui t’ont fait perdre l’estime et l’amitié de tes vrais amis. Un ennemi ne te donnera jamais de telles orientations. Pense à tes enfants! », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Soro Guillaume peut-il encore retourner vers Ouattara ?

Le problème avec Guillaume Soro est que son rapprochement avec le Président Ouattara, semble aujourd’hui impossible, bien que rien ne l’est vraiment dans la politique.

Après la farouche opposition dont a fait preuve Soro Guillaume contre son régime, Ouattara ne lui redonnera assurément jamais la place qui était la sienne dans son équipe. Qui aurait intérêt à réhabiliter, à rendre plus puissant un ennemi affaibli ?

Au sein du RHDP, plusieurs personnalités verraient d’un très mauvais œil un éventuel retour de Guillaume Soro auprès d’Alassane Ouattara.

Si l’exilé venait à faire amende honorable pour revenir en Côte d’Ivoire, des mesures seraient même sûrement prises pour limiter la portée de ses actions sur la scène politique ivoirienne.

Personne ne veut perdre sa place et encore moins au profit d’une personne qui pourrait avoir des comptes à régler si le vent venait à tourner dans le bon sens pour elle.