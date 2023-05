Guitry : Le CNS initie une campagne de sensibilisation contre le travail des Enfants

Le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS) a initié du 28 au 29 avril 2023, une vaste campagne de sensibilisation des populations de Guitry sur les dangers du Travail des Enfants.

Guitry : Le CNS initie une vaste campagne de sensibilisation contre le travail des Enfants

Cette campagne de sensibilisation a été initiée par Madame Yao Patricia Sylvie, Directrice de Cabinet de la Première Dame et Secrétaire Exécutive du CNS. Elle est placée sous le haut parrainage de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire et Présidente du CNS et sous la présidence effective de Madame Mariatou Koné, Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. Outre la campagne de sensibilisation, la seconde journée sera consacrée à l’inauguration de plusieurs infrastructures scolaires dont notamment une école maternelle dénommée : « école maternelle Dominique Ouattara » et celle d’une salle multimédia au Collège Moderne de Guitry.

C’est par une campagne de sensibilisation contre le Travail des Enfants que ce programme a débuté sur l’esplanade de la sous-préfecture de Guitry qui a enregistré la participation de nombreux élèves, ainsi que des populations de la localité. Prenant la parole, M. Ibrahim Ousmane, 2ème Adjoint au Maire de Guitry, a salué cette initiative qui vise à sensibiliser les populations sur le danger du travail des enfants. Même son de cloche pour M. Boua Amoikon Jean-Baptiste, sous-préfet de Guitry.

En effet, le représentant de l’Etat a salué la mobilisation des enfants et des populations. Il a rappelé l’importance de l’instruction pour les enfants. Aussi, il a invité les parents à ne pas abstreindre les enfants à des travaux dangereux car, selon lui, leur place se trouve dans les écoles. L’honneur est revenu au Dr N’Guettia Martin, secrétaire exécutif du Comité Interministériel de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants, de planter le décor de cette campagne de sensibilisation.

Aussi tour-à-tour, M. Amani Konan Michel, consultant en charge de la question du Travail des Enfants au Cabinet de la Première Dame, Madame Bohini Elodie, sous directrice du Suivi de la Prévention et de la protection contre la pire forme de travail des enfants au Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, et M. Donatien Ahoro, de la Fondation ICI ont expliqué les travaux dangereux, leurs conséquences et les travaux dits légers et socialisants pour les enfants. A l’aide d’image, les différents intervenants ont expliqué pourquoi leurs places sont dans les écoles et non dans les plantations.