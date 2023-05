RHDP / N’Dri Narcisse: "Ouattara est un homme de paix avec une vision prospective"

Depuis leur déclaration d’adhésion au rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le 13 mars dernier, le comité ad ’hoc pour la sensibilisation et adhésion a fait sa première sortie médiatique ce mardi 2 mai au siège de la Rue Lepic à Cocody.

RHDP : Les nouveaux adhérents annoncent un meeting géant à Yamoussoukro en hommage au Président de la République

Le Coordonnateur de ce comité, N’Dri Pierre Narcisse, ex Directeur de Cabinet du Président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui avait à ses côtés le ministre Roger Adom, Directeur de Cabinet du Secrétaire Exécutif du RHDP, le Ministre Cissé Bacongo, le Secrétaire National Adjoint en charge des adhésions, Yssouf Coulibaly, du Sénateur N’Dohi Yapi Raymond et plusieurs autres cadres qui ont rejoint le RHDP, a solennellement annoncé que depuis leur adhésion au RHDP, tous les nouveaux adhérents se sont immédiatement mis à la tâche sur les instructions du Secrétaire Exécutif.

Ainsi, à moins deux mois de présence dans les 10 régions de maillage comme établies par la Direction du parti, N’Dri Narcisse a fait savoir que le constat de l’idéale sociétale du Président Alassane Ouattara est bien une réalité et que depuis 2011, le Président de la République s’efforce à regrouper tous les enfants du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, Félix Houphouët Boigny.

Après la conception d’un projet de sensibilisation soumis à la Direction du Parti, N’Dri Pierre Narcisse a annoncé la tenue d’un meeting géant le 20 mai prochain à Yamoussoukro pour rendre un hommage mérité au Président Alassane Ouattara digne ‘’ héritier de Félix Houphouët Boigny’’ qui selon lui, a placé ‘’ l’homme au cœur de l’action gouvernementale’’.

En témoignent, les nombreuses infrastructures économiques sur toute l’étendue du territoire national ainsi qu’un accent particulier sur l’autonomisation de la femme et l’emploi des jeunes, 2023 étant décrétée ‘’ Année de la Jeunesse’’.

N’Dri Narcisse a également salué le dialogue politique inclusif initié par le gouvernement sur instruction du Président de la République. « Alassane Ouattara est un homme de paix avec une vision prospective. Et le RHDP, un parti libéral a accepté le dialogue politique et les résultats sont visibles. Nous, membres du comité ad ‘hoc, nous vous invitons le 20 mai à Yamoussoukro pour rendre hommage à notre Président qui est en train de pérenniser l’œuvre de Félix Houphouët Boigny » a-t-il rappelé.

N’Dri Narcisse n’a pas également manqué de saluer la mémoire des Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Hamed Bakayoko, du Président de l’Assemblée Nationale, Amadou Soumahoro et de remercier la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté, Gilbert Kafana Koné, Cissé Ibrahima Bacongo et fait savoir que tous les nouveaux adhérents soutiendront les candidats du RHDP aux prochaines élections Régionales et Municipales du 2 septembre prochain.

Le Directeur de Cabinet, Roger Adom, représentant le Secrétaire Exécutif a félicité les membres du comité ad ’hoc pour leur engagement et appelé à une synergie d’actions sur toute l’étendue du territoire national.

Avec Sercom RHDP.