Côte d'Ivoire / Alliance RHDP - FPI: Affi désormais dans les bras de Ouattara

Le rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP au pouvoir) et le front populaire ivoirien (FPI, opposition) ont enfin signé un accord de partenariat dans l’après-midi du mardi 2 mai au Sofitel Hôtel Ivoire. Une première dans l’histoire politique de la Côte d’Ivoire.

Politique : Le RHDP et le FPI désormais partenaires politiques

Pour le FPI, c'est le Président Affi N'Guessan qui a apposé sa signature sur le document, quand le Ministre Cissé Ibrahima Bacongo, Secrétaire Exécutif du RHDP, signait par ordre du Président du parti, Président de la République SEM Alassane Ouattara, ce que l'on pourra nommé Partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie.

À leurs côtés, on notait les présences de la deuxième vice-présidente du RHDP, Madame Kandia Camara, le Secrétaire Exécutif du FPI, Monsieur Issiaka Sangaré qui a lu le contenu dudit accord, du Président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, du Président CESEC, Aka Aouélé Eugène ainsi que de nombreux cadres des deux partis.

Ainsi, cet accord s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire sans toutefois entamer l’autonomie politique des deux partis. Dans son exposé liminaire, le Président du FPI, Pascal Affi N’Guessan a rappelé la nécessité de la signature d'un accord politique entre leurs deux partis. Non sans oublier de relever les nouveaux défis qui attendent la Côte d'Ivoire, plus d’une décennie après la grave crise post-électorale.

Il a exhorté les uns et les autres à la paix. « Notre réconciliation est la meilleure des protections. Plus unis, nous serons forts. La Côte d’Ivoire ne peut pas se réjouir encore d’une crise. Certes, la Côte d’Ivoire ne brûle pas, mais des tensions sont perceptibles. Il y a donc urgence. C’est pourquoi, nous devons être à la hauteur et être capables de dépassement et nous devons apprendre à faire autrement la politique », s’est exprimé le Président du FPI. Et de mettre en garde désormais ceux qui rêvent encore d’une revanche qui est, selon lui, est une voie sans issue.

Pour raffermir la démocratie et consolider la paix sociale, Affi N’Guessan a clarifié une fois pour toute que cet accord de partenariat ‘’ n’est pas un partage de gâteau encore moins un accord à des fins électorales’’. Précisant toutefois que les deux formations se concerteront au moment des scrutins prochains pour consolider le dialogue et la paix pour faire barrage ‘’ à d’éventuels fauteurs de troubles’’.

À sa suite, le Secrétaire Exécutif du RHDP, le Ministre Cissé Ibrahima Bacongo, a félicité le Président de la République SEM, Alassane Ouattara et le président du FPI pour leur maturité de s'engager à l'effet de la consolidation de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. « Je félicite le président Alassane Ouattara pour son sens de l'Etat et de la responsabilité et le Président Affi N'Guessan qui ont su faire table rase des choses qui ont pu les opposer par le passé et qui ont su faire preuve d'une force de caractère ».

Il s’est aussi félicité de l’aboutissement heureux de cet accord de partenariat qu’il a qualifié ‘’ d’acte conscient’’, espérant que le RHDP et le FPI iront loin dans la mise en œuvre concrète des actes de ce document qui les engage désormais et pour le bonheur des Ivoiriens. Enfin, conclura t il, " notre accord est un instrument au service de la démocratie et de la paix".

Avec Sercom RHDP.