CAN U17 : Le Sénégal humilie l’Algérie et file en quarts

Le Sénégal a marqué les esprits mardi en remportant son second match 3-0 face à l’Algérie, le pays organisateur de cette CAN U17.

CAN U17 - Serigne Saliou Dia et le Sénégal réalisent l’opération parfaite en Algérie

Mardi, la CAN U17 offrait une opposition intéressante entre l’Algérie et le Sénégal, dans le groupe A. Les deux sélections ont remporté leur première rencontre respectivement face à la Somalie (2-0) et au Congo (1-0). Et ce sont les Lionceaux de la Téranga qui ont pris le meilleur sur les jeunes Fennecs.

Pas forcément favoris au coup d’envoi, les jeunes de Serigne Saliou Dia ont réalisé l’opération parfaite au Stade Nelson Mandela de Baraki et se hissent dans le premier carré de la compétition. Une victoire logique pour les Lionceaux qui ont été globalement dominateurs sur l’ensemble de la rencontre, malgré une possession inférieure (46%).

Et pourtant, après un premier quart d’heure équilibré, ce sont les jeunes Fennecs qui se montraient dangereux. Les hôtes profitaient d’un mauvais renvoi de la défense sénégalaise pour inquiéter Serigne Diouf qui s’emparait du cuir en deux temps (23e). Le portier sénégalais s’employait à nouveau sur une sortie peu académique dans les pieds de Chetioui, qui échappait à la vigilance de Serigne Fallou Diouf (27e).

Au bout du temps additionnel, Amara Diouf, complètement esseulé par la défense des jeunes Verts, profitait d’une sortie ratée d’Hammache pour ouvrir le score de la tête (1-0, 45e+3). Une sacrée douche froide pour la bande à Moslem Anatouf, parfaitement mise sous éteignoir par son vis-à-vis sénégalais, qui lui, montait en régime au retour des vestiaires. En effet, le capitaine Amara Diouf, encore lui, se chargeait de transformer un penalty pour les Lionceaux et s’offrir un doublé (2-0, 61e).