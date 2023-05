Régionales Marahoué 2023: Le député Trazié Bi Guessan candidat contre PDCI, RHDP et PPA-CI

C’est désormais officiel. L'honorable Alexis Trazié Bi Guessan (Député du département de Bonon ) sera candidat indépendant pour les élections régionales du 2 septembre 2023 dans la Marahoué. Il n’en est pas à son coup d’essai en tant que candidat indépendant. Il avait préparé son plan B et menait une campagne afin de préparer les esprits à sa candidature « quelle que soit » la décision du PDCI. C’est pourquoi, cinq (5) jours après la publication de la liste de son parti qui, lui, a préféré le président sortant, Zamblé Bi Zahoury Zéphirin, il a décidé d’avancer sans masque.

Honorable Alexis Trazié Bi Guessan, candidat indépendant aux régionales dans la Marahoué : "Soyez assurés que nous remporterons encore une brillante victoire dans les urnes"

Tout en s’opposant ainsi à la décision du PDCI, Alexis Trazié Bi Guessan se positionne comme le premier candidat indépendant officiel pour les élections regionales du 2 septembre 2023 dans la Marahoué. Depuis son quartier général sis à Bonon (village de Blablata ), l’honorable Alexis Trazié Bi Guessan a produit une déclaration, le dimanche 7 mai 2023, pour annoncer officiellement sa candidature indépendante pour la future élection régionale. Pour ne pas travestir les termes du message poignant du bouillant député, l’intégralité de sa déclaration est rapportée fidèlement ci-dessous.

"Mes très chers citoyens et citoyennes du grand département de BONON, la direction du PDCI-RDA a rendu publics les noms des personnalités qu’elle a désignées en qualité de têtes de listes pour défendre ses couleurs lors des élections municipales et régionales prévues le 2 septembre prochain. A l’ouverture de la procédure interne de sélection, il m’est paru nécessaire comme à chaque fois, de requérir, l’onction de ma famille politique en vue de porter une offre et de conduire une équipe à l’élection régionale dans la Marahoué. Les principales motivations de ma candidature résident dans la nature même de ce scrutin ainsi que dans le fort besoin de rassemblement autour d’un projet citoyen propice à une gestion inclusive et solidaire.

Depuis maintenant une douzaine d’années en bonne comme en mauvaise saison, vous habitants de Bonon et moi sommes ensemble et faisons front. C’est pourquoi, à travers cette candidature, je réponds aux appels pressants et répétés de nombreuses voix représentant la grande diversité de notre cité. Je tiens de manière ferme et irrévocable à renforcer cet heureux pacte de confiance qui nous lie. Cela m’invite donc à vous partager mon intime conviction. Vaillante population de Bonon avec une équipe composée d’hommes et de femmes compétents, intègres et dévoués à la cause de notre délégation ainsi qu’à celle de tous ses résidents, soyez assurés que nous remporterons encore une brillante victoire dans les urnes.

Aussi, nous sommes tous appelés dès ce jour à nous préparer à rassembler la grande famille du département de Bonon. Bien au-delà des générations, des tribus, des clans et des obédiences partisanes, autour d’un projet fédérateur et consensuel. C’est l’occasion pour moi, de vous renouveler l’expression de ma profonde reconnaissance pour l’immense privilège que vous avez toujours su m’accorder en me portant à l’Assemblée nationale depuis 2020. C’est avec vous, pour vous et grâce à vous que je m’engage. Car, c’est ensemble pour Bonon que nous y arriverons. Merci pour cette belle marque de confiance sans cesse renouvelée. Et merci d’avance pour votre implication active dans la campagne de l’élection régionale 2023. A très bientôt et surtout que vivre Bonon et la Marahoué».

Info: Yves K.