Municipales à Tiassalé: Alpha Sanogo appelle les populations de Komenakpéi et Dibykro à faire le bon choix

Les élections municipales et régionales du 02 septembre 2023, approchent à grands pas. Dans la commune de Tiassalé où il a été désigné pour représenter le RHDP (parti au pouvoir), Alpha Sanogo ne veut rien lâcher.

Alpha Sanogo demande le soutien des populations de Komenakpéi et Dibykro pour sa candidature à la mairie de Tiassalé

La département de Tiassalé est en pleine mutation depuis l’arrivée sur la scène politique d’un de ses fils, Alpha Sanogo.

L’homme qui s’est illustré pour ses nombreuses actions sociales en faveur des populations sans exclusive, est considéré par beaucoup comme une chance pour la commune de Tiassalé.

Depuis le dimanche 30 avril, une machine Caterpillar a entamé les travaux de terrassements à Taboitien, village communal situé à trois Km de la ville, en vue de la création d’un terrain omnisports au sein du Collège Moderne qui souffre cruellement du manque d’infrastructures et de commodités (électricité, toilettes, mobilier de bureau, matériel didactique, cantine scolaire, pas de table dans la salle des profs…etc.).

Cette action à l’initiative du candidat désigné du RHDP aux municipales à venir, est la réponse à une doléance à lui faite, il y a deux mois, par le Chef de Taboitien, Nanan Yoboué N’guessan.

Ces travaux interviennent après plusieurs autres actions antérieures menées en faveur du village, à savoir des dons de tables-bancs et de matériel didactique au Collège Moderne de Taboitien, de vivres, non vivres et d'une batterie de cuisine et de restauration à la cantine de l’école primaire, etc.

Faire le bon choix aux municipales de septembre

Selon une dépêche de l’Agence ivoirienne de presse (Aip), Alpha Sanogo était, samedi 29 avril 2023, dans les localités de Komenankpéi et de Dibykro où il a demandé le soutien des populations concernant sa candidature aux élections municipales à Tiassalé.

Dans son échange avec les populations, le président de l’ONG Fleur de Lys a d’abord rappelé les actions fortes menées dont "un centre de santé à Komenankpéi et une mosquée qui donne fière allure à Dibykro’’, mais surtout l'électrification de Dibykro et de ses quatre campements en 2021 par le gouvernement.

Alpha Sanogo a, ensuite, annoncé "la connexion prochaine’’ du village de Dibykro au réseau de distribution de l'eau potable grâce au directeur de cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Koffi Ahoutou, cadre du RHDP.

Au regard de tout ceci, le candidat du parti au pouvoir a demandé aux populations de Komenankpéi et de Dibykro de "faire le bon choix cette fois-ci en optant pour le candidat du RHDP ».

Il a, enfin, annoncé la fin prochaine des travaux du dispensaire rural de Komenankpé, son équipement et l'affectation d’un infirmier, avant de faire des dons de chaises, de bâches et de matériels de sonorisation.

Autant de bonnes nouvelles qui ont réjoui le coeur des populations dont les chefs Nanan Etien Komenan de Komenankpéi et Jean Claude Koffi Konan de Dibykro ont promis s’en souvenir le moment venu.