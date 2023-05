Nigéria : La chanteuse Chidinma fait une révélation surprenante sur sa vie

Deux ans après avoir donné sa vie à Dieu, la chanteuse nigériane Chidinma a expliqué dans une vidéo sur Youtube les vraies raisons.

Chidinma: '’Je suis née aveugle’’

La chanteuse nigériane, Chidinma a surpris tous ses mélomanes en donnant sa vie en 2021 à Dieu. Elle a sorti par la suite une chanson gospel baptisé ‘’Jéhovah overdo’’, en collaboration avec les artistes comme Mercy chinwo, judikay et Gucc.

Depuis sa conversation, Chidinma Ekile, son nom à l’état civil, n’avait jamais expliqué les vraies raisons de ce choix.

Deux ans après, l’artiste a décidé de révéler finalement pourquoi elle a suivi la voie de Jésus Christ. A travers une vidéo partagée sur sa chaîne Youtube, Chidinma a expliqué qu’elle avait perdu la vue à la naissance.

Ses parents se sont résignés à se retourner vers les moyens spirituels lorsque la médecine moderne s’est avérée vaine.

‘’Je suis née aveugle en fait, je n’ai pas du tout ouvert les yeux, et c’est devenu un défi, mes parents ont tout essayé pour me faire voir, mais tout s’est avéré inutile. Nous avons dû recourir à Dieu.

Ma mère, étant une guerrière de prière, elle a commencé à prier tout d’un coup, elle a commencé à jeûner. C’était des choses auxquelles mes parents n’étaient jamais habitués, mais ils devaient le faire à cause de la situation.

Et finalement, j’ai commencé à voir. Je me souviens que ma mère, selon elle, avait promis de me rendre à Dieu, si Dieu pouvait l’aider à résoudre ce problème. À mon insu, ma mère a conclu un marché avec Dieu’’, dit-elle.

Sa conversion était vraiment attendue et elle est surtout reconnaissante au Seigneur pour sa vie.

‘’Je cherchais mon épanouissement, mais je ne l’ai pas trouvé jusqu’à ce que je renoue avec ma source’’, précise-t-elle. Chidinma s’est révélée au public en 2010 lorsqu'elle remporte la troisième saison de Project Fame West Africa.

Après la sortie du clip vidéo de son single ‘’Emi Ni bling bling’’, elle devient la première chanteuse à avoir atteint la première place du classement des meilleures chansons nigérianes de MTV Base.

Ensuite, en 2011, Chidinma sort son premier single solo ‘’Jankoliko’’, en featuring avec Sound Sultan. Puis, son premier album intitulé ‘’Chidinma’’, porté par les chansons à succès à savoir ‘’Jankoliko’’, ‘’Carry You Go’’, ‘’Kedike’’ et ‘’Run Dia Mouth’’.