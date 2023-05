Foot : L’ex-femme d’ Achraf Hakimi rompt le silence et révèle tout

Hiba Abouk, ex-épouse d' Achraf Hakimi, joueur marocain du PSG, a été accusée de vouloir lui soutirer de l’argent. Elle est sortie du silence pour se prononcer sur les accusations portées contre elle.

Hiba Abouk: ‘’Quand j'ai connu Achraf Hakimi, il n’avait rien’’

L’actrice hispano-tunisienne, Hiba Abouk se remet tout doucement de sa rupture avec son ex-mari, Achraf Hakimi, le footballeur marocain du Paris Saint-Germain (PSG).

Pendant ce temps, la procédure de divorce continue de faire des vagues dans les médias. Une rumeur a affolé les réseaux sociaux, selon laquelle, l’international marocain aurait mis toute sa fortune au nom de sa mère, Saïda Mouh.

Parce que l’ex-femme du joueur marocain voulait s’accaparer de ses biens. Elle n’avait pas réagi jusque-là sur cette affaire trouble de sa vie.

Au cours de l’émission espagnole Sálvame, HIba Abouk est sortie du silence pour s’exprimer.

‘’C’est un monde sexiste et misogyne, étant donné que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, il ne gagnait même pas d’argent et que j’étais plus connue que lui’’, dit-elle.

Dailleurs, son ex-femme aurait découvert que Achraf Hakimi a récemment transféré des actifs et des comptes bancaires au nom de sa mère, et elle exige désormais 10 millions d’euros pour signer les papiers du divorce après leur mariage en 2020.

L’actrice pourrait même accuser son mari de fraude fiscale s’il a réellement placé des actifs au nom de sa mère. Deux enfants sont nés de cette union.

‘’Ce qui est bien, c’est que cela ne me touche pas, je veux être discrète pour ne pas toucher la famille. J’ai confiance en la justice et que le bon sens est de mon côté’’, souligne-t-elle.

Le couple s’était marié sous le régime de la communauté de biens. Ainsi, Achraf Hakimi et Hiba Abouk devraient donc se partager les richesses accumulées après le mariage.