Côte d’Ivoire : Uniskip a récompensé ses meilleurs commerçants

La structure Uniskip Côte d’Ivoire a récompensé, au cours d’une soirée dénommée ‘’La soirée des boss’’, tous les meilleurs commerçants qui utilisent l’application du même nom.

6500 commerçants en Côte d’Ivoire utilisent Uniskip

Uniskip est une fintech ou une application qui opère dans le secteur du paiement. Elle donne des outils tant aux commerçants qu’aux particuliers et de pouvoir payer en toute sérénité de façon rapide et instantanée.

Elle permet également à chacun des commerçants de pouvoir encaisser 100% des personnes qui franchissent le pas de leur activité.

La structure du même nom est installée en Côte d’Ivoire depuis 2021. Elle est également présente au Mali, au Maroc, en RDC et au Rwanda avec un centre technique en Martinique.

Avant de lancer officiellement ses activités pour ce mois de mai 2023 en Côte d’Ivoire, Uniskip a organisé un challenge sur deux mois pour les meilleurs commerçants.

Aux termes de ce challenge, le Directeur Général de Uniskip de la zone UEMOA, Bamori Kamagaté, a organisé le mercredi 3 mai, dans les locaux de Uniskip Côte d’Ivoire une cérémonie baptisée ‘’La soirée des boss’’, pour récompenser effectivement les meilleurs commerçants.

‘’La soirée des boss est une cérémonie à l’honneur à des commerçants qui utilisent nos solutions à qui nous avons permis d’utiliser la première caisse mobile sur le territoire francophone d’Afrique pour faciliter leur encaissement et faciliter la gestion de leurs affaires’’. Aujourd’hui, nous avons eu cent de nos meilleurs commerçants qui utilisent notre solution, qui ont compéti et sont récompensés’’, explique-t-il.

Les meilleurs commerçants justement ont reçu des chèques d'une valeur de cent mille Francs CFA, des Smarphones et plusieurs autres lots.

Cette belle soirée a vu la présence du conseiller technique du Ministère de la fonction publique, en charge de l’innovation par ailleurs enseignant-chercheur, ingénieur des TP, manager et expert des TIC, Ibrahim Lokpo, de l’experte technique internationale en fiscalité, Awa N’Diaye et du président et co-fondateur de Uniskip Monde, Jimmy Lancry.

Ce dernier est très heureux de la matérialisation de son projet, lui qui a vécu pendant une vingtaine d'années en Côte d’Ivoire.

‘’C’est un rêve qui est devenu réalité. J’ai eu la chance de réussir dans plusieurs secteurs d’activités et qui m’a permis d’investir près de trois millions d’Euro en Côte d’Ivoire pour lancer cette activité en 2021’’, dit-il.

Cependant, un deuxième challenge sera lancé pour les utilisateurs de cette application sur une période définie et une voiture sera le gros à gagner.

Il faut noter que Uniskip regroupe à ce jour 6500 commerçants en Côte d’Ivoire essentiellement du secteur informel qui utilisent l’application.