49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, Guillaume Soro complice ?

Guillaume Soro, présentement en exil en Europe, a-t-il été complice de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali ? Le journaliste Vincent Duhem de Jeune Afrique a répondu aux questions de TV5.

Vincent Duhem pointe du doigt Guillaume Soro

Une grave crise a récemment secoué les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali. 49 soldats ivoiriens, en partance pour Bamako dans le cadre d’une mission onusienne, avaient été arrêtés et jetés en prison.

Les échanges entre Abidjan et Bamako s’étioleront par la suite avant de se normaliser après la visite rendue par le ministre Téné Birahima Ouattara aux autorités maliennes.

On apprend de Jeune Afrique que Guillaume Soro serait mêlé à cette arrestation des soldats ivoiriens. En effet, l’ancien Premier ministre du Président Alassane Ouattara aurait éclairé les autorités maliennes sur l’incohérence du contrat liant l’armée ivoirienne à la société allemande SAS.

Vinent Duhem, journaliste à Jeune Afrique, a confié sur la télévision française : « Il (Guillaume Soro, NDLR) a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu’il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l’armée ivoirienne. Certaines de ses informations ont servi aux autorités maliennes à retenir et arrêter les soldats » ivoiriens.

Ce dernier affirme que la Côte d’Ivoire a sollicité les services secrets de l’Arabie Saoudite pour connaitre l’objet d’une visite de Guillaume Soro à Doubaï entre avril et juin 2022.

« Pour les autorités ivoiriennes, il s’agissait de savoir s’il avait des connexions sur place, d’où il venait, où il allait. C’est pour cela qu’elles ont interrogé les renseignements à Doubaï pour essayer d’avoir un peu plus d’informations ».

Assimi Goïta, dernier soutien de Soro Guillaume

Évoquant également une visite du leader de l’ex-rébellion armée de Côte d’Ivoire à Moscou, Vinent Duhem note que ce voyage n’était pas anodin dans le contexte actuel de déchirement entre l’occident avec la Russie qui cherche à étendre son influence en Afrique.

On apprend plus loin que l’ancien secrétaire général de la FESCI a des connexions avec le Président malien Assimi Goïta et plusieurs hautes personnalités importantes du régime.

« Le Mali, c’est un peu un de ses derniers soutiens. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako et qui est recherché par les autorités ivoiriennes… Il y a au minimum la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro ».