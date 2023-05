RHDP: Gilbert Koné Kafana met en garde contre toute candidature indépendante

Le Président du Directoire du RHDP, le ministre d’Etat, Gilbert Koné Kafana , a animé, jeudi 04 mai 2023, au Siège du RHDP sis à Cocody Rue Lepic Abidjan, une conférence de presse qui avait pour thème : " La restructuration du Parti, bilan et perspectives" en présence de plusieurs membres du Directoire.

RHDP / Gilbert Koné Kafana : "Nous visons zéro candidature indépendante" aux municipales et régionales de septembre 2023

En effet, Gilbert Koné Kafana, Président du Directoire du RHDP, était face à la presse ce jeudi 04 mai 2023 et il s'est prononcé essentiellement sur le bilan de la restauration du RHDP.

Restructuration qui, selon lui, a positionné le RHDP aujourd'hui plus qu'hier, au nombre des leviers d'une action gouvernementale en plein essor.

La restructuration a été lancée le 28 février 2022 par le Président du Parti pour répondre à deux défis majeurs, d'abord assurer une bonne implantation de la formation politique en l'implantant dans les territoires et en élargissant sa base. Ensuite faire du RHDP un parti d'avant-garde, une locomotive du processus démocratique en construction.

Selon Gilbert Koné Kafana, sur instructions du Président de la République, Président du RHDP, plusieurs chantiers ont été ouverts.

" Les instances du Parti ont connu une restructuration en profondeur. Le Directoire a été reconstitué et élargie à 52 membres. Le Secrétariat Exécutif a connu un toilettage avec la création de 30 Secrétariats Exécutifs Adjoints et Secrétariats Nationaux. Ces instances ont reçu du Président du Parti une feuille de route claire.

Un nouveau découpage politique a été adopté

Sa mise en œuvre à conduit la création de 350 Départements Politiques sur toute l’étendue du territoire et à l'élection de 350 Secrétaires Départementaux qui sont désormais les représentants du Parti à la base. 929 zones ont été également instaurées.

Nous avons adopté un nouveau mode opératoire pour une reconstitution beaucoup plus sincère du fichier des militants de base, c'est à dire un fichier reflétant la réalité du terrain ou l'effectivité des militants. Le processus suit son cours. Les statistiques sont édifiantes.

Nous sommes à ce jour, à 432 623 militants enrôlés sur la nouvelle plateforme numérique du Parti appelée E-militant. Ce chiffre concerne le nombre de militants enrôlés et dont les données sont totalement apurées et prêtes pour l'édition des cartes ", a expliqué Gilbert Koné Kafana.

Le chantier le plus récent sur lequel le Directoire a travaillé est, la désignation des candidats du RHDP aux prochaines élections locales. Sur ce chapitre important, le Président du Directoire a assuré les militants que le RHDP joue à fond la transparence du jeu démocratique.

" Le Parti a su anticiper très tôt en lançant, au cours de la 13 ème séance de travail du Directoire du Parti le 7 décembre 2022, le processus de sélection de ses candidats aux prochaines élections Régionales et municipales. Notre Parti, vous l'avez bien constaté, présente des listes dans les 31 régions et 201 communes sur toute l'étendue du territoire national.

Pour parvenir à ce résultat, nous avons demandé au Secrétariat Exécutif Adjoint en charge des élections de proposer à l'adoption du Directoire un mode opératoire définissant les critères de sélection et un processus de qualification des candidatures du RHDP aux prochaines consultations locales " a-t-il ajouté.

Selon M. koné, ce mode opératoire a été mis à la disposition de la Commission centrale et des Commissions régionales qui ont été mis en place pour procéder aux premiers examens et mettre à la disposition du Directoire et du Président du Parti des outils pour décider.

" Tout ce travail s'est opéré dans un esprit de discipline des cadres et des militants ainsi que dans le respect du pouvoir discrétionnaire du Président de notre Parti, Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Nous essayons de capitaliser nos expériences passées. Par cette démarche, nous visons zéro candidature indépendante. Le Président du Parti attache du prix à ce que chaque militant intègre cette ligne de conduite et se montre discipliné pour que le RHDP affiche un front totalement uni", a indiqué le Président du Directoire du RHDP.

En tant que Président du Directoire, il a dit comprendre les inquiétudes et agitations de départ au sein du RHDP et constate que ces inquiétudes et ces agitations baissent en intensité.

Gilbert Koné Kafana a, à l'occasion félicité l'ensemble des militants du RHDP qui travaillent à la consolidation de la cohésion et à la bonne image du Parti, car ils font ainsi preuve de maturité et d'efficacité nécessaire au succès et à la vitalité du RHDP.

Il a affirmé que le RHDP prépare donc, dans la plus grande sérénité, les élections locales qui arrivent, les élections régionales et municipales prévues le 02 septembre 2023.

Pour ces échéances, il assure que les candidats RHDP aborderont ces scrutins avec un atout indéniable grâce au bilan très largement positif du Président de leur Parti, Alassane Ouattara ainsi que l'assurance de son soutien et de sa riche expérience.

" En 12 ans, avec un ambitieux programme de développement engagé depuis 2011, le Président de la République a bâti un pays prospère sur les ruines de la grave crise postélectorale de 2010. À la lumière des acquis et des bonnes perspectives qui n'échappent à aucun observateur avisé, le RHDP félicite le Chef de l’Etat pour toutes les grandes décisions dont la mise en œuvre effective aboutit au rayonnement de notre pays dans le concert des nations. Il le félicite particulièrement pour la reconstitution de l'espace politique, tel qu'il était avant la grave grise postélectorale ", a déclaré le Président du Directoire.

Avec Sercom RHDP.