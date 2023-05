Sénégal: Le DTN Mayacine Mar dévoile les secrets du succès du football sénégalais

Le Sénégal a remporté quatre compétitions continentales majeures différentes, notamment la CAN 2021, la CAN Beach Soccer, le CHAN 2022 et la CAN U20 récemment en Égypte. Le directeur technique du Sénégal, Mayacine Mar, dévoile les recettes de cette success story.

Comment le Sénégal a fait pour améliorer son football

Pour Mayacine Mar, nommé Directeur technique nationale (DTN) depuis 2012, le Sénégal a consenti d’importants investissements dans son football local ces dernières années.

« Nous commençons à travailler avec des joueurs dès leur plus jeune âge. Nous avons une grande efficacité dans la découverte de jeunes talents. Nous avons d'abord investi dans la formation de détecteurs, et nous nous appuyons également sur de nombreuses compétitions au niveau scolaire et si un talent est découvert, il est transféré directement dans l'un des centres de formation nationaux », a expliqué l’ancien Professeur à l'Institut supérieur d'éducation physique et des sports.

Il ajoute: « Il y avait des points importants abordés dans l'atelier, y compris ce qu'est le talent, comment identifier le talent et où est-il placé, qui est chargé de le suivre et aussi l'état actuel des tournois de jeunes. »

Il explique que l'échange de connaissances et l'écoute de différents pays sur ce qu'ils font dans leurs associations respectives ont été une bonne occasion d'exploiter les connaissances et d'échanger des idées.

En effet, la Confédération Africaine de Football (CAF) a participé au Forum FIFA d'échange de connaissances sur le programme de développement des talents, qui se déroule en Algérie, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations U17 (CAN).

Le Forum se déroule depuis le 29 avril et devrait se terminer le 5 mai.

Huit pays à savoir la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, la Zambie, le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie participent au forum.

En creusant un peu plus, on trouve que l’expression «Lions de la Téranga» a été utilisée par la presse étrangère au début des années 2000, et cela vient peut-être du slogan utilisé pour les campagnes de promotions touristiques «Le Sénégal, pays de la Téranga».