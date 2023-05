PSG: Suspendu, Lionel Messi présente ses excuses au club et à ses coéquipiers

Enfin il demande pardon! Dans une vidéo publiée sur Instagram, Lionel Messi s’est excusé ce vendredi « auprès du club » et de ses « coéquipiers » du PSG après son voyage en Arabie saoudite, en début de semaine, décidé sans l’accord du club.

Lionel Messi aux dirigeants du PSG: “ j'attends ce que le club veut faire de moi"

Une décision qui fait suite au voyage effectué par l’attaquant argentin en Arabie saoudite sans l’accord du PSG.

“Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes, explique le septuple Ballon d’or. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club”, a-t-il expliqué dans une courte vidéo diffusée sur ses comptes Instagram et Tweeter.

Leo Messi ne devrait pas prendre part aux deux prochains matchs du PSG face à Troyes, dimanche, et face à l’AC Ajaccio le samedi 13 mai.