États-Unis: Joël Bouraïma, le coach sportif des célébrités américaines

Joël Bouraïma est le coach sportif de plusieurs célébrités américaines. Dans son premier livre ‘’Toujours tout donner’’, il retrace son itinéraire qui n’a pas été du tout facile avant de connaître la gloire.

Le parcours exceptionnel de Joël Bouraïma

Joël Bouraïma ou encore coach Joe a pu réaliser son rêve américain le plus fou. Le coach sportif français de 42 ans, d’origine sénégalaise, a quand-même eu un parcours parsemé d’embûches avant d’en arriver au sommet de son métier.

Dans son premier livre intitulé ‘’Toujours tout donner’’, qui est sorti le mercredi 3 mai aux Editions Talent, le professeur de sport des élèves de la dernière édition de la Star Academy, parle de son parcours de coach sportif avant d’atteindre l'odyssée extraordinaire aux États-Unis.

En effet, Joël Bouraïma a beaucoup tâté le terrain en s’essayant à toute sorte de discipline comme le judo et le football, avant qu’il ne finisse par trouver sa voie.

"Je pensais que ça irait pour passer à la classe supérieure sauf que là, j'en ai peut-être pas assez donné ou, eux ont estimé que ce n'était pas assez. Et en sortie de collège, au lieu de continuer vers une filière normale pour ensuite enchaîner avec la fac, on m'oriente vers cette filière professionnelle vente", se souvient-il.

Mais, le coaching sportif n’était pas du tout dans ses plans et il voulait demeurer tout simplement dans le milieu du sport. Après son Bac, il est orienté en faculté de sport. A sa sortie, il enfile le costume de professeur de sport de collège.

Il va finalement arrêter et part en Australie pour parfaire son anglais et son envie de devenir coach sportif prend véritablement forme.

De retour, quelques années plus tard, son chemin croise celui de son ami d’enfance, le comédien français, Omar Sy à la salle de sport de l'Usine Opéra à Paris.

Cette rencontre sera justement une aubaine pour lui. Puisque, par le biais de ce dernier, coach Joe va s’occuper de la préparation physique de Gad Elmaleh, Marina Foïs ou encore Leïla Bekhti.

Il s'occupe également de la clientèle étrangère, dont un certain Steven Guttman, millionnaire américain, qui va lui permettre de traverser l'Atlantique.

‘’Un jour, en 2012, il me dit : '’Tu te sens de coacher Kanye West ? Je lui donne tes coordonnées'’. Je n'y croyais pas", raconte-t-il.

Le coach sportif part s’installer en 2015 à Los Angeles aux Etats-Unis avec sa femme et ses deux enfants. Il chapeaute à 9000 Km de Paris, les entraînements du rappeur et homme d’affaires américain Kanye West, mais aussi ceux de Kim Kardashian, Kourtney et Khloé Kardashian.

Et aussi de son ami de comédien, Omar Sy, dont il a assuré la préparation physique en amont du film Intouchables.