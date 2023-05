Nigéria: Enfin, les détails sur la dislocation du groupe P-Square

Les mélomanes ont été déçus d’apprendre en 2017, la séparation des deux membres et frères jumeaux du groupe P-Square. Cinq ans après, la joie fut grande de les voir se réunir à nouveau. Ils avaient longtemps gardé le silence sur cette situation et aujourd’hui, ils ont dévoilé les raisons profondes.

Le groupe P-square dévoile les raisons réelles de leur rupture en 2017

Les frères jumeaux du groupe nigérian, P-Square, formaient un duo musical redoutable dans la sphère musicale africaine. Ils faisaient la fierté de leur pays à travers leur style musical particulier partout où ils se produisaient. Et, coup de tonnerre, en 2017, Peter et Paul Okoye se sont séparés. Plusieurs spéculations ont entouré cette rupture. On a parlé tantôt d’une affaire familiale et d’une affaire financière dans les médias. Les frères jumeaux ont toujours gardé le silence.

Heureusement, le groupe a fumé le calumet de la paix en 2021 et des productions ont même suivi. Deux ans après leur réconciliation, les frères Okoye ont finalement décidé de dévoiler les raisons profondes de leur rupture et ce qui a aussi favorisé leur retour en duo. De fait, dans une interview accordée à Larry Madowo, dans l’émission “African Voices” de CNN, Mr P a expliqué que, malgré leur relation étroite, la nature humaine a finalement eu raison d’eux. Il a, par la suite, souligné que ce sont des malentendus sur la gestion financière du groupe et également des divergences artistiques qui avaient joué sur leur union.

De son côté, Paul Okoye a indiqué qu'il est souvent difficile d’éviter la division dans le monde musical. Sauf qu’il y avait une certaine manière de les gérer qui était le plus important. Aujourd’hui, ils sont réconciliés et ce, grâce à Dieu, disent-ils. Parce que c’est venu naturellement et l’importance était de faire plaisir à leurs nombreux fans à travers leurs différentes musiques. En prime de ces retrouvailles, P-Square va amorcer une tournée bientôt pour le grand bonheur des mélomanes à travers l’Afrique et ailleurs.