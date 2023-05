Cybercriminalité : Un "brouteur" de 20 ans brise la vie d'un adolescent

La Plateforme de lutte contre la cybercriminalité a interpellé un cyber délinquant de 20 ans pour utilisation frauduleuse d’éléments d’identification de personne physique, publications et menace de publication d’images à caractère sexuel sur internet suivies de tentative d’escroquerie. Ce dernier a littéralement brisé la vie d'un adolescent vivant en France.

Cybercriminalité : Un "brouteur" de 20 ans aux arrêts

Un jeune homme répondant aux initiales DJ de 16 ans a vu sa vie basculer après avoir croiser le chemin d'un cyber criminalité communément appelé "brouteur". Selon des informations fournies par la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité, l'adolescent qui vit en France pensait échanger sur Skype avec S, une belle demoiselle vivant en Côte d'Ivoire. Erreur ! Le garçon entretenait une relation amoureuse avec une fille totalement sortie de la tête de KYC.

Ainsi, l'ado croyant avoir trouvé l'amour parfait n'hésite pas à partager des photos de son intimité. C'est là que débute sa souffrance. Il reçoit un message de sa "dulcinée" lui demandant de verser la somme de 10 000 000 de francs CFA s'il ne veut pas retrouver ses photos sur la toile.

DJ est troublé. Le "brouteur" met sa menace à exécution et envoie les photos aux contacts de l'adolescent. Celui-ci éprouve une grande honte ne sort plus de chez lui. Il est victime de railleries de la part de ses amis. Toutefois, il prend son courage à deux mains et informe son père.

Les parents de DJ saisissent la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Avec l'aide du Laboratoire de criminalistique numérique (LCN), la PLCC met la main sur KYC. Il ne fait pas de difficulté pour reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Le "brouteur" est poursuivi pour utilisation frauduleuse d’éléments d’identification de personne physique, publications et menace de publication d’images à caractère sexuel sur internet suivies de tentative d’escroquerie.