Agboville : Les meilleurs élèves aux examens blancs primés par Dr Albert Djama

Douze, c’est le nombre des élèves de 3e et de terminale, les 5 premiers au BEPC et les 7 au Baccalauréat, qui ont été récompensés par le responsable de la pharmacie du Château d'Agboville, Dr Albert Djama. C’était ce lundi 08 mai 2023, lors de la 3e édition de remise de prix aux meilleurs élèves issus des épreuves des examens blancs tenues du 03 au 06 avril dernier, dans la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA).

Education nationale: Agboville célèbre ses meilleurs élèves aux examens blancs du BEPC et du BAC

« Vous savez que nous devons tous aller à l’école quel que soit votre rang social. Et, la seule reconnaissance est d’accompagner nos enfants, nos jeunes frères afin que demain ils assurent la relève. En vous offrant ces cadeaux, c’est une façon à nous de vous motiver et de vous encourager », a expliqué le pharmacien, parrain la célébration de l’excellence, qui s’est tenue au sein du lycée moderne 2 d’Agboville.

Et à Dr Albert Djama d’ajouter : « Aussi, voulons-nous les soutenir dans la préparation des examens de fin d’année, à savoir le BEPC et le Bac sans se référer à la tricherie. Il faut compter sur vous-mêmes. Chers élèves, bravo de ne pas avoir manifesté pour des congés anticipés cette année. Je vous encourage à persévérer, à étudier afin que demain nous ayons des personnes de valeurs ».

Annales, kits de médicaments, bons d'achat et des enveloppes, constituent l’essentiel des prix de ces élèves qui se sont distingués par leur travail. L'objectif, selon le donateur, est d'amener l’ensemble des apprenants à redoubler d’ardeur pour relever le taux d’admission à la session nationale des examens à grand tirage.

Prenant la parole, Antoinette Péné N’Goran, première responsable de la DRENA, a adressé ses remerciements au parrain pour l'initiative. « L’organisation des examens blancs régionaux constitue pour nous, acteurs de l’éducation nationale dans le département, un facteur très important dans les préparatifs aux examens nationaux et demeure pour nous, l’une des activités phares de l’année. Pour moi, c’est une grande victoire. Une victoire sur le désordre, sur le refus d’aller à l’école, sur les congés anticipés, sur le manque de concentration et la désobéissance. (…)Dr Djama Albert, votre intérêt pour l’éducation fait de vous, notre partenaire. Un partenaire sûr, un partenaire fidèle. Merci infiniment et à vos égards pour l’école et que la réussite des enfants dans le département vous soit rendue en abondance », a-t-elle loué.

Président la cérémonie, le secrétaire général 1 de la préfecture d’Agboville, Antoine Gbey s’est félicité de l’organisation d’une cérémonie de l’excellence à l’école. « Dr Djama Albert, merci pour tout ce que vous faîtes pour l’école. Je vous remercie au nom du préfet de région. Et, nous vous demandons de continuer. Faites encore des émules parce que les besoins sont nombreux. Ce que vous venez de faire est un réconfort pour tout le système éducatif, pour tous les élèves. Merci à vous. Chers enfants, chers élèves, nous caressons le rêve de voir qu’à la fin de l’année, la DRENA d'Agboville aura la palme d’or au niveau national. (…) C’est pourquoi, vous devez vous mettre au travail. Prenez vos camarades en exemples afin que Agboville soit toujours devant », a exhorté le représentant du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

« Nous tenons à remercier tous les acteurs du système éducatif, qui travaillent sans relâche à la préparation des examens à grand tirage. Nos remerciements vont également à l’endroit de notre bienfaiteur, le philanthrope, Docteur Djama Albert pour son intérêt pour la promotion de l’excellence. Nous espérons que notre réussite à cet essai régional pourra inspirer et encourager nos camarades et nous conduira à des résultats plus reluisants », a souhaité Kouakoussui Diby Marlène, élève en classe de 3e au lycée moderne 2 d’Agboville, avec 301,5/380 points, porte-parole des récipiendaires.

Les épreuves du BEPC et du Bac blancs, session 2023 ont réuni plus de 12 000 candidats pour les 2 examens. Elles ont connu toutes les étapes, notamment : les épreuves physiques et sportives(EPS) et les épreuves orales, qui se sont tenues sur plus d’un mois. Sur un total de 6854 résultats réunis, il y avait 6442 élèves présents. 451 admis, soit 7% au niveau du BEPC et au Baccalauréat, 330 admis, soit 9,46% sur les 3602 résultats obtenus. Le lycée moderne 3 d’Agboville vient en tête avec 4 primés dont 3 au Baccalauréat sur les 12 meilleurs élèves primés.

Tizié TO Bi

Correspondant régional