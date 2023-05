Côte d'Ivoire : La SOTRA lance un vaste recrutement, les critères exigés

La SOTRA porte à la connaissance de l’ensemble de la population ivoirienne qu’elle organise un concours de recrutement d’Agent Sécurité Fluviale et de Pilote Bateaux Bus.

Poste : Agent Sécurité

Les candidats doivent répondre aux critères suivants :

Conditions d’inscription

- Etre de nationalité Ivoirienne ; Etre âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus ; Justifier du niveau de la classe de Terminale des lycées et collèges ;

Etre titulaire d’une Attestation de Formation d’Agent de Sécurité Fluviale ou de Matelotage et d’un Brevet de Matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle ;

Justifier d’une expérience d’un (01) an en tant que Matelot ou Agent de Sécurité Fluviale ;

- Savoir parfaitement nager ; Maitriser les techniques de prévention et de lutte contre l’incendie ; Savoir manipuler les engins et équipements nautiques de sauvetage ;

Connaitre les techniques de secourisme et sauvetage en milieu marin ; Avoir des connaissances en secourisme.

Dossiers de candidature;

Une (1) demande manuscrite de candidature adressée au Directeur Général de la SOTRA ; Une (1) photocopie de la carte nationale d’identité ; Une (1) copie de l’Attestation de Formation d’Agent de Sécurité Fluviale ou de Matelotage ou une copie du Brevet de Matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle; Une (1) photocopie du bulletin de note de la classe de Terminale ;

Poste : Pilote de Bateaux

Conditions d’inscription

- Etre de nationalité Ivoirienne ; Etre âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus ; Etre titulaire d’un Brevet de Capitaine sur des navires de moins de 500 tonneaux ou tout autre diplôme de navigation supérieur ;

- Etre titulaire du Certificat d’Aptitude Maritime (Pêche ou Polyvalent) et Permis A ou B pour la conduite des navires à propulsion mécanique d’au moins un (01) an ;

Justifier du niveau de la classe de Terminale des lycées et collèges ; Expérience d’un (01) an en tant que Pilote de Bateaux à passagers ;

Savoir parfaitement nager ; Connaitre les techniques de secourisme et de sauvetage en milieu marin ; Savoir manipuler les engins et équipements nautiques de sauvetage ; Maitriser parfaitement les techniques de manœuvres ;

Dossiers de candidature

- Une (1) demande manuscrite de candidature adressée au Directeur Général de la SOTRA ; Une (1) photocopie de la carte nationale d’identité ; Une (1) copie du Certificat d’Aptitude Maritime (Pêche ou Polyvalent) et une copie du Permis A ou B pour la conduite des navires ;

- Une (1) photocopie du Brevet de Capitaine sur des navires de moins de 500 tonneaux ou tout autre diplôme de navigation supérieur ;

- Une (1) photocopie du bulletin de note de la classe de Terminale ;

Dépôt des dossiers de candidature et clôture des inscriptions

Les inscriptions sont reçues au Département Institut SOTRA sis à la Zone Industrielle de Yopougon-Andokoi, les 15, 16, 17 et 19 mai 2023 de 08 heures à 16 heures.

NB : Le dépôt des dossiers de candidature est totalement gratuit.