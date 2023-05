Le Cameroun rate la Coupe du Monde U17 de la FIFA, Pérou 2023

Le Cameroun ne fera pas partie des nations qui iront représenter l’Afrique à la prochaine Coupe du monde FIFA des moins de 17 ans, Pérou 2023.

Tenant du titre, le Cameroun laisse filer le trophée dès le 1er tour

Champion d’Afrique den titre, le Cameroun ne participera pas à la 19e édition de la Coupe du monde de football organisé tous les deux ans par la FIFA.

Après la défaite face au Burkina Faso (2-1) qui consacre l’élimination du Cameroun dès le premier tour de la CAN U17 de 2023, le coach Serge Mimpo est apparu très déçu en conférence de presse d’après-match.

« J’étais confiant pour cette équipe, les joueurs étaient prêts pour ce tournoi mais sur le terrain, je ne sais pas ce qui est arrivé », a-t-il indiqué en conférence de presse d’après-match.

Il promet de faire sa propre autocritique « pour voir ce qui n’a réellement pas marché. »

Comme après la défaite face au Mali, il a encore regretté le manque de réalisme de ses joueurs qui se sont pourtant créés plusieurs occasions franches.

« C’est le manque de réalisme qui nous élimine. Il y a eu des opportunités qu’on n’a pas pu mettre au fond. On a raté beaucoup de buts. On savait pourtant qu’on allait marquer parce que l’attaque, c’est vraiment notre point fort. On a cru en eux, on savait qu’on allait faire une bonne compétition. », Souligne-t-il.

Et d’ajouter : « Il y a beaucoup de bons joueurs dans mon équipe. C’est pour ça que chaque fois que je venais, j’avais confiance, je savais que quelque chose allait se passer ».

Serge Mimpo se dit « triste pour tout un peuple, pour le Cameroun », assurant qu’il aurait « aimé que ce soit mieux que ça ». Il promet de continuer à travailler pour trouver les bonnes pépites qui l’aideront à bâtir une équipe encore plus compétitive pour les prochaines échéances.

Tenant du titre, le Cameroun laisse donc filer le trophée et ne fera pas partie des nations qui iront représenter l’Afrique à la prochaine Coupe du monde de la catégorie.

Un petit match nul leur aurait pourtant suffi pour passer en quarts de finale en tant qu’un des deux meilleurs troisièmes.

Le Pérou est annoncé comme hôte de la Coupe du monde U17 ans 2023 à la suite de la réunion du Conseil de la FIFA le 24 octobre 2019 à Shanghai, en Chine.

La Coupe du Monde U17 de la FIFA, réunit 24 nations en lice pour une compétition internationale. Les qualifications continentales donnent lieu à une phase finale passionnante. Jusqu'à présent, neuf équipes ont remporté le titre suprême : le Nigeria, le Brésil, le Ghana, le Mexique, la France, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Suisse et l'Angleterre.

La compétition aura lieu du 10 novembre 2023 au 2 décembre 2023.