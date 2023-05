Côte d’Ivoire: La 5e édition du « T des médias » se tiendra le 27 mai à Grand-Bassam

C’est la ville balnéaire de Grand-Bassam dans le Sud de la Côte d'Ivoire qui va accueillir la 5e édition du « T des médias », le 27 mai 2023, rapporte un communiqué des organisateurs.

Hommes et femmes de médias vont déstresser à Grand-Bassam

Plusieurs activités vont meubler cette 5e édition du « T des médias », notamment un défilé de mode des agents des médias initié par Big Communication.

Selon la note d’information signée par son commissaire général, Bello Issiaka Ganiyu, cette activité de divertissement s’inscrit dans le prolongement de la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée les 3 mai.

Elle vise à permettre aux hommes/femmes de médias (journalistes, animateurs, directeurs de publication, rédacteurs, reporter photo, infographe, etc.) « de déstresser à travers un défilé de mode dont les mannequins sont des travailleurs issus des médias nationaux et internationaux ».

Entre autres objectifs, il s’agit de rassembler et divertir tous les hommes et femmes de médias nationaux et internationaux, de contribuer à l’autonomisation des femmes, de renforcer les liens d’amitié et de collaboration entre agents de médias, de les rapprocher des populations, de les célébrer et d’honorer les pionniers des médias en Côte d’Ivoire.

A l’agenda de cette 5e édition qui sera marquée par une conférence sur le thème « Quel avenir pour les médias dans une Côte d’Ivoire solidaire », figurent un concours Karaoké, un diner-gala au cours duquel se déroule le défilé de mode, un tournoi de maracana opposant les équipes sportives des médias.

« Le T des médias apparait comme un élément à la fois divertissant et studieux pour les Hommes de médias, il apparait également comme un instrument de rapprochement des populations avec les médias; aussi, il est bon qu’il soit soutenu afin de l’institutionnaliser et pourquoi pas le délocaliser chaque année pour permettre à d’autres populations de côtoyer les Hommes de médias », conclut le promoteur.