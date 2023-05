Côte d'Ivoire-Élections locales : GPS n'a pas dit son dernier mot

En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales sont prévues pour le samedi 2 septembre 2023. GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Kigbafori Soro prendra-t-il part à ces échéances électorales ? L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est exprimé sur le sujet.

Guillaume Soro : "Nous ne construisons pas GPS pour aujourd'hui"

Cela fait quatre ans que Guillaume Soro est en exil loin de ses militants. Le fondateur de Générations et peuples solidaires continue cependant d'entretenir la flamme dans le coeur de ses partisans. Lundi 8 mai 2023, l'ex-chef rebelle ivoirien dans une vidéo sur Internet a abordé la question de la probable participation de son mouvement politique aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023.

Mais avant, il est revenu sur la dissolution de son mouvement, prononcée par la justice ivoirienne. "Tant que GPS sera dans le coeur des Ivoiriens, tant qu'on aura pas dissout tous les coeurs des Ivoiriens, GPS vivra", a clarifié Guillaume Soro.

Sur la question des élections locales, l'ancien allié d'Alassane Ouattara a fait comprendre qu'il ne s'agit pas pour lui de prendre unilatéralement et tout seul la décision. "Nous allons convoquer un COC qui appréciera l'environnement. Vous savez que GPS avait décidé de ne pas aller aux élections', a-t-il poursuivi avant de reconnaitre que le sujet est remis de nouveau sur la table.

"Les cadres et les militants doivent voir au-delà de l'immediateté. Nous ne construisons pas GPS pour aujourd'hui. Nous construisons GPS pour demain. Il y aura des multitudes d'élections. Quand on sème, on attend quand même quelques pluies pour récolter", s'est exprimé l'ex-leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

On le voit, seul le Comité d'orientation et de coordonation (COC) a le pouvoir de décider de la participation des soroistes aux futures élections municipales et régionales qui se tiendront dans quelques mois.