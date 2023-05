Côte d’Ivoire / Fonds COVID Café-cacao: Comment l’argent a été distribué aux producteurs

KONÉ Brahima Yves, Directeur Général du Conseil Café-Cacao (CCC), est déterminé à mener à bien la politique du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de la filière.

KONÉ Brahima Yves, DG du Conseil Café-Cacao, explique sa vision pour ce secteur à un groupe de Jeunes Communicateurs

En vue de mieux faire connaître les grandes actions menées par le gouvernement en faveur des producteurs, KONÉ Brahima Yves a reçu, lundi 08 mai 2023 à Abidjan, de Jeunes Communicateurs pour la République. Avec méthode, le Directeur général du Conseil Café-cacao a expliqué comment le président de la République, Alassane Ouattara, grâce à sa politique, a réussi à redonner le sourire aux paysans, naguère désespérés par le prix d'achat de leurs produits.

Selon KONÉ Brahima Yves, plusieurs stratégies sont mises en place pour l'amélioration des conditions des planteurs, à savoir le recensement des producteurs depuis 2019, l'établissement des relevés de toutes les plantations, la production des cartes aux planteurs, la confection d'une puce planteur qui lui permettra d'être payé via un guichet automatique après la vente de son produit d'ici le mois d'Octobre prochain, la construction d’usines de transformation du cacao sur place afin de permettre aux Industriels de s'installer et d’investir en Côte d'Ivoire, la mise en place très bientôt d'une norme nommée la norme ASO1000.

Revenant sur le fonds COVID alloué aux producteurs de café-cacao, le Directeur Général du CCC a expliqué comment ce fonds a été distribué aux exportateurs et aux planteurs. Il a fait savoir que, sur une somme de 17 milliards FCFA reçus et gardés à la Banque du trésor, 5 milliards ont été distribués aux exportateurs sans qu’aucun son discordant ne se fasse entendre. Le reste des 12 milliards FCFA, devait être distribué à un peu plus d’un million de planteurs recensés dans la base de données du Conseil, recensement qui a débuté en 2019 pour s'achever en 2021.

On apprend qu’en collaboration avec les coopératives, une feuille de route a été arrêtée pour la distribution des 12 milliards restants. Mieux, après des discussions, il a été arrêté que les coopératives qui achètent le cacao bord champ sans que le cacao ne soit acheminé au port, devraient elles-aussi, recevoir 500 mille par coopérative (SIDORE) et que les coopératives qui achètent bord champ et qui transportent jusqu'au port, 2 millions ( CIGIC).

Au total, ce sont plus de 2800 coopératives qui ont reçu leurs parts et plus de 900 qui ont touché 700 mille; ce qui fait à peu près 3500 coopératives bénéficiaires. Fait marquant, c’est que des produits phytosanitaires, des bottes ont été achetés pour les planteurs qui ne sont pas affiliés à des coopératives. Après une production estimée à 93.000 tonnes dans les années 1960, la Côte d'Ivoire produit aujourd’hui, près de deux cent mille tonnes (200.000) tonnes.