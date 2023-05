Côte d'Ivoire-Alliance PDCI et PPA-CI : Ce que pense Martial Ahipeaud

À quelques mois des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, une alliance est pressentie entre le PPA-CI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. Selon Joseph Martial Ahipeaud, président de l'Union pour le développement et les libertés (UDL), ces deux partis politiques ont intérêt à unir leur force s'ils veulent devancer le RHDP.

Côte d'Ivoire-Martial Ahipeaud : "C'est une question de survie politique"

Interrogé par nos confrères de 7Info sur une probable alliance entre le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Martial Ahipeaud n'a pas fait la langue de bois. En effet, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a affirmé qu'il s'agit d'une "question de survie politique" pour ces deux formations politiques.

Le consultant en relations et intermédiations internationales a aussi fait savoir qu'une victoire de l'opposition ivoirienne aux prochaines élections municipales et régionales "dépendra de la gestion des contradictions" au sein du PPA-CI et du PDCI.

"À Yopougon par exemple, un combat entre le PPA-CI et le PDCI profitera au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Il faut rappeler que nous sommes dans un scrutin à un tour à la majorité simple. En conclusion, vu l’enjeu actuel qui est de tout faire pour ramener le pouvoir à la raison par une mobilisation des électeurs, il n’est pas opportun de disperser ses voix", a-t-il expliqué.

Notons que le FPI (Front populaire ivoirien) de Pascal Affi N'guessan vient de signer un partenariat avec le parti d'Alassane Ouattara. Cela donne une nouvelle configuration au paysage politique ivoirien. "Ni le RHDP, ni nous-même le FPI étions obligés de signer un tel accord. Chacun de nous aurait pu mener ce combat-là de son côté. Ce partenariat est un acte de réconciliation entre nous pour engager ensemble la réconciliation en Côte d'Ivoire", a soutenu l'ex-Premier ministre ivoirien après la signature du partenariat.