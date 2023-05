Côte d’Ivoire: L'ONG Perspectives offre une médiathèque au Lycée moderne de Logoualé

Sensibles aux questions liées à l’éducation et à la formation, l'ONG Perspectives et sa Présidente Hannadié Grâce ont offert, récemment, une médiathèque au Lycée moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé (ouest de la Côte d’Ivoire).

Hannadié Grâce, Présidente de l'ONG Perspectives: «Nous voulons contribuer à la formation et à l’éducation des élèves de Logoualé»

« Notre structure a voulu offrir ce matériel afin de contribuer à la formation et à l’éducation des élèves de Logoualé à travers leur familiarisation à la lecture et à l’outil informatique qui constitue, avec l’internet, la plus grande source moderne d’acquisition de connaissances », a déclaré la présidente de Perspectives, Hannadié Grâce.

C’était le samedi 29 avril 2023, lors de la remise officielle de l’équipement composé de neuf ordinateurs de bureau avec onduleurs, de deux brasseurs, d’un photocopieur à grands tirages, de tables et chaises, d’un boitier internet avec connexion gratuite pendant cinq mois et d’un demi-millier de manuels scolaires. Ce don estimé à environ 13 millions de Francs CFA, devrait permettre aux 1500 élèves du Lycée Moderne DAN Zoumana de Logoualé, d’avoir accès à d’autres sources de recherches à travers des livres et l’internet.

De quoi réjouir le proviseur de l’établissement scolaire, Traoré Yaya, qui a salué cet acte d’altruisme de l'ONG Perspectives qui vient optimiser les conditions d’étude et d’apprentissage des élèves avec l’utilisation du numérique. Profitant de l’occasion, le proviseur Traoré n’a pas manqué de plaider auprès du Conseil régional du Tonkpi, pour la construction d’une clôture autour du Lycée.

Créée en 2014, l'ONG Perspectives a mené plusieurs actions, notamment le financement de projets de femmes et de jeunes, le financement de voyage linguistique au Ghana pour 40 jeunes, des dons d’ordinateurs, l’organisation chaque année, d’un cross et des soins gratuits ophtalmologiques et dentaires, des dons de lunettes, don de sang, une caravane de santé à N’Golodougou; une assistance juridique aux femmes, des séances de renforcement des capacités notamment en matière de leadership féminin…