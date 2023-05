Mali: Mamadou Doumbia, le footballeur au destin de Messi dans les pieds

Il fait rêver! Sensationnel à la Coupe d’Afrique des Nations des moins 17 ans à laquelle il prend part avec le Mali, tous prédisent pour Mamadou Doumbia le destin à la « Messi ».

Mamadou Doumbia rêve d’offrir un troisième trophée au Mali à la CAN U17

L’attaquant de l’équipe U17 du Mali a tout pour devenir une grande star du football. Technique, intelligent et réaliste, il est l’un des principaux architectes de la belle entrée en matière de son équipe à l’édition 2023 de la CAN U17.

Il est jusqu’à présent le facteur X de la sélection malienne qui s’est qualifiée avec brio pour les quarts de finale de la CAN U17 _ 2023, en disposant respectivement du Burkina Faso (1-0) et du Cameroun (2-0) dans une poule C à trois équipes.

Auteur de l’unique but de la partie lors de leur première sortie, il s’est encore montré décisif au second match, en signant en toute fin de match, le deuxième but de son équipe, d’un magnifique enroulé pied gauche, à l’entrée de la surface de réparation.

Un bijou (un des plus beaux buts du tournoi jusqu’ici) dont il n’a oublié aucun détail, quatre jours après sa réalisation. « Quand j’ai fait l’appel, j’ai regardé la position du gardien d’abord. Quand je rentre avec le ballon, je constate que je suis en bonne position et je vois que si je tire et que le ballon est cadré, avec la position du gardien légèrement avancé, le ballon va rentrer, j’ai pris cette information et j’ai enchainé », décrit le joueur dans un entretien accordé à Cafonline.com. Il explique avoir travaillé ce mouvement à l'entraînement, avec son coach Soumaïla Camara.

Ses performances XXL au cours de cette rencontre face aux tenants du titre, lui ont permis d’être désigné Homme du match. Tout en se réjouissant de cette distinction, il rend hommage à son staff et à ses coéquipiers qui ont contribué à le mettre sous les projecteurs. « Je suis content pour le trophée mais aussi, je suis très content pour mon staff et mes coéquipiers, c’est grâce à eux que j’ai pu marquer ce but », salue-t-il. Le joueur ne compte pas dormir sur ces premiers lauriers. Contre le Congo en quart de finale jeudi, il promet de s’illustrer une nouvelle fois. « Je ferai tout pour encore marquer », projette-t-il. Même s’il tient à rappeler que ses performances individuelles ne sauraient constituer sa priorité numéro 1. « L’objectif, c’est le pays. Donc, si le Mali gagne, que je marque ou pas, quel qu’en soit celui qui marque, c’est ça qui sera le plus important, l’objectif, c’est la victoire », déclare le géant d’un mètre 85.

En venant à cette compétition, le natif de Sabalibougou, un quartier populaire de Bamako, s’est fixé des objectifs ambitieux. « Mon ambition, en premier, c’est d’être champion d’Afrique. Et deuxièmement, je vise des trophées individuels, ça peut être celui meilleur joueur du tournoi ou celui de meilleur buteur », annonce l’attaquant. Il ajoute : « La Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies représente tout pour moi et tout pour mes coéquipiers parce qu’on veut écrire notre propre histoire, on veut être champions d’Afrique, pour être de grands joueurs, dans le futur. ». Il est aussi question de s’imposer pour permettre au Mali de devenir la nation la plus titrée dans ce tournoi avec trois trophées, après ceux glanés en 2015 et en 2017.

Doumbia ne doute pas de la qualité de leur effectif, taillé selon lui pour y parvenir. « On a confiance en notre effectif, on a confiance en notre coach. Il y a beaucoup de pays qui sont devant nous mais nous aussi, on a une très belle équipe. Et si tu veux gagner la Coupe, il faut que tu battes toutes les équipes. Quel qu’en soit l’adversaire, tu dois tout faire pour le battre. Si nous avons battu le Burkina qui pour moi est l’un des favoris de ce tournoi et le Cameroun, tenant du titre, c’est que nous aussi, on est favoris. Les battre, ça veut dire qu’on a fait un énorme travail, mais il reste beaucoup à faire. », Explique le buteur de New Stars, club de première division au Mali.

Jouer pour l’équipe séniors du Mali, c’est aussi le « rêve depuis l’enfance » de celui que ses coéquipiers surnomment « Messi », grâce à ses qualités techniques et sa vision du jeu. « Je sais qu’avec le temps, je vais arriver là-bas et je ferai tout aussi pour honorer le Mali, je ferai tout aussi pour remporter la CAN sénior avec l’équipe. »

Source: CAF