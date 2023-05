Agboville : Les populations sensibilisées sur les affectations et orientations en ligne

Améliorer et consolider le projet d’affectation et d’orientation en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde. Telle est la mission que s’est assignée la Direction de l’orientation et des bourses(DOB) à travers une tournée d’information et de sensibilisation, qui a posé ses valises, le mardi 09 mai 2023, à Agboville.

Éducation nationale : Les populations d'Agboville sensibilisées sur les affectations et orientations en ligne

« Pour l’orientation en ligne en classe de seconde, Agboville n’était pas dans la phase pilote. Nous permettons aux élèves de faire la seconde dans leurs établissements d’origine, c’est une innovation que nous avons apportée par rapport à la phase pilote. Nous travaillons sur les mêmes données que le ministère de l’enseignement technique et nous permettons aux élèves qui ont exprimé leur désir d’aller dans l’enseignement technique, d’avoir leurs résultats sur le téléphone portable. Ils peuvent aussi changer leur choix s’ils ne veulent plus », a expliqué Adou Michel, chef de la délégation de la DOB, en présence d’André Zouan, secrétaire général 3 de la direction de l’Éducation nationale d’Agboville.

Lancée en 2022, la phase pilote d’orientation en ligne des élèves en classe de seconde a concerné 5 directions régionales de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation(DRENA), à savoir : Abidjan 1, Aboisso, Korhogo, Soubré et Yamoussoukro. Au terme de cette opération, il a été enregistré un taux de réalisation de 75%, traduisant à la fois l’adhésion des parents d’élèves et le succès de ce projet pilote dont la généralisation sera effective au titre de l’année scolaire : 2023-2024. Le chef du service informatique de la DOB a ajouté que la procédure d’inscription en ligne en classe de seconde est plus écourtée que celle de la 6ème. « Je demande aux parents d’élèves d’associer leurs enfants dans l’orientation en ligne en seconde parce qu’ils sont grands et savent déjà ce qu’ils comptent faire dans la vie plus tard », a conseillé Adou Michel. Avant de se réjouir du taux de réussite de l’affectation en ligne en classe de sixième au niveau d’Agboville, estimé à 94% cette l’année scolaire 2022-2023.

Présent à la rencontre, le secrétaire général 1 de la préfecture d’Agboville, Antoine Gbey s’est félicité de l’initiative de la Direction de l’orientation et des bourses. « Tous les excellents résultats que nous enregistrons ici, sont à mettre à l’actif de ces acteurs de la vie scolaire. Ils font beaucoup pour nous. Nous leur devons reconnaissance. Merci à vous d’être venu à la rencontre des populations d’Agboville », a confié le représentant du préfet de région, Sihindou Coulibaly. Puis, il a invité ses administrés à s’impliquer davantage dans ce processus afin qu’il soit une réussite.

Les chefs d’établissements, directeurs des études, inspecteurs d’orientations, enseignants, guides religieux, chefs de villages et les parents d’élèves, étaient présents à la cérémonie.

Tizié TO Bi

Correspondant régional