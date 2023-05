Côte d'Ivoire-Santé au travail : La CECI rencontre les médecins d'entreprise

La CECI (Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le SIDA, la tuberculose, le paludisme, le cancer et les maladies émergentes) a organisé une rencontre avec les médecins et les responsables HSE des entreprises le mercredi 10 mai 2023. Martine Coffi-Studer, la présidente du conseil d'administration de ladite organisation, s'est réjouie de la qualité des échanges.

Martine Coffi-Studer (PCA CECI) : "Nous travaillons pour le bien-être et la santé en entreprise"

Selon Martine Coffi-Studer, il était important pour la CECI d'aller à la rencontre des médecins d'entreprises, car ils représentent les principaux partenaires et interlocuteurs de l'organisation qu'elle dirige. "Nous travaillons pour le bien-être et la santé en entreprise. Nous nous devions de prendre le temps de les écouter. La rencontre était vraiment nécessaire et utile parce qu'il fallait faire ce tête-à-tête avec eux puisque ce sont nos interlocuteurs permanents. Nous devions aller à eux, les écouter et surtout apprendre d'eux", a-t-elle déclaré.

L'ancienne ministre de la Communication a soulevé les préoccupations soulevées par les médecins d'entreprises, notamment la santé mentale, les cas d'AVC et le suicide. "C'est vrai que ces trois préoccupations ne font pas partie spécifiquement de nos préoccupations, mais on se devait de les écouter, de les entendre et voir comment on pouvait inclure ces fléaux dans les activités de la CECI", a ajouté Mme Coffi-Studer.

Poursuivant, elle a fait savoir que d'autres rencontres sont prévues avec non seulement les programmes nationaux, mais également avec les médecins des entreprises. "Nous allons nous retrouver pour partager, continuer à voir comment on peut améliorer déjà les activités de la CECI au sein des entreprises du secteur privé. Ce partenariat a toujours existé. Il fallait le remettre à jour. En entreprise, les données ne sont pas figées. Elles évoluent", a-t-elle expliqué.

Créée en avril 2006, la CECI regroupe des entreprises et des structures du secteur privé. Cet organe de coordination a pour objectif de réduire l'expansion des pandémies et leurs effets socioéconomiques sur les entreprises.