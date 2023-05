Côte d’Ivoire: Voici la vérité sur les supposées escroqueries à la DRENA ABIDJAN 3

Depuis un certain temps, l’exercice favori de M. Guy Paramour est de déverser sur M. Coulibaly Apa Patrice, DRENA ABIDJAN 3, des insanités dans le but de salir sa réputation. Nous ne savons pas pour quel dessein ce personnage s’adonne à ce jeu de calomnie et médisance sur une des valeurs sûres de notre Ministère de L’éducation Nationale et de L’alphabétisation. A ce jour, il a déjà pondu cinq posts aussi incohérents et détestables les uns que les autres. Rien de nouveau. Ils reprennent inlassablement les mêmes accusations sans fondement. Ce ne sont ni plus ni moins que de gros mensonges.

Réaction sur les élucubrations sur de supposées escroqueries à la DRENA ABIDJAN 3

PREMIER MENSONGE

M. Coulibaly Apa Patrice aurait empoché 80 millions issus des contributions des établissements pour l’organisation des examens blancs régionaux. Il n’aurait rien donné aux responsables des structures et leur aurait laissé la charge de cette activité. Et pourtant, les examens blancs se sont déroulés sans accroc avec la mise à disposition de feuilles de copies doubles

d’intercalaires de brouillons, de papiers millimétrés, de sujets et même stickers. Le tout fourni par la DRENA. Pour le vérifier, il suffit d’appeler n’importe quel responsable de structures (proviseur, directeur des études) ou à défaut, passer à la DRENA Abidjan 3 pour consulter les différents reçus des différents imprimeurs.

Pour ces examens blancs, monsieur le DRENA a diligenté des supervisions durant les trois jours qu’ont duré les épreuves. Chaque équipe de supervision était composée d’un Secrétaire Général, d’un inspecteur de L’APFC et d’un chef de service DRENA.

DEUXIEME MENSONGE

Monsieur le DRENA aurait exigé des fondateurs des privés de lui verser la somme de 200 mille francs. Ce qui est archi-faux. Monsieur le DRENA ne mange pas de ce pain. Qu’il fasse venir un seul fondateur qui confirmerait ses allégations. Tout le monde peut le vérifier auprès des 208 fondateurs de la DRENA. Il ne se trouvera pas un seul pour attester ces idioties, et d’ailleurs pourquoi monsieur Coulibaly APA Patrice se serait contenté de visiter le 1/3 de ces établissements et non la totalité pour avoir plus de sous… Si le ridicule tuait.

TROISIEME MENSONGE

Monsieur Coulibaly Apa Patrice aurait exigé que les fondateurs et autres proviseurs lui versent la somme de 100 Frs pour l’impression des fiches D’EPS. Ce qui d’après les calculs du sieur GUY PARAMOUR (sic) aurait donné 8 millions empochés par le DRENA. Dans sa triste volonté de salir un travailleur aux états de service irréprochables, notre personnage ne s’embarrasse pas de fioritures. Il ramasse tout ce qui lui passe par la tête pour fabriquer son torchon. En réalité des proviseurs des établissements publics ont approché le DRENA pour lui demander de les aider à imprimer les fiches d’EPS des candidats car les épreuves physiques étaient à deux semaines de commencer et les différents COGES de leurs établissements n’avaient pas les ressources pour faire face à cette dépense.

Monsieur le DRENA a donc cédé à cette requête, à lui soumise, en négociant avec le même imprimeur qui avait fourni les copies des examens blancs. Il s’est donc porté garant pour donner de la confiance à l’imprimeur. Lorsque ces établissements recevront leurs subventions COGES, ils viendront verser les sommes pour régler les dettes contractées. D’ailleurs ce plaisantin est mis au défi de faire imprimer une fiche en couleur sur du papier bristol à 100 francs dans un cyber.

Pour son édification, qu’il sache que les fiches d’EPS imprimées par le canal de cet imprimeur, sont moins de 9.000 c’est-à-dire à peine 10% de l’effectif total des candidats de la DRENA 3. Comment le DRENA aurait pu empocher 8 millions de francs?

QUATRIEME MENSONGE

Monsieur KOBENA K. HILAIRE , Secrétaire Général, aurait distribué les convocations des professeurs d’EPS dans le cadre des épreuves de la session 2022 en extorquant la somme de 5.00 francs aux enseignants. Les bras nous en tombent. Depuis l’avènement de M. Coulibaly Apa Patrice à la tête de la DRENA, il a pris comme mesure que les convocations pour les examens ne devaient remises qu’aux chefs de structure et non individuellement aux enseignants. C’est ce qui s’est passé l’année dernière et ce qui s’est passé cette année pour la session 2023. Les fiches de décharges sont disponibles à la DRENA pour d’éventuelles vérifications. D’où vient-il que ce monsieur vienne arguer que le SG KOBENA aurait extorqué des sous à des enseignants à qui il n’a pas remis de convocation.

CINQUIEME MENSONGE qui autant que les autres, pue la force de la haine et la noirceur de la méchanceté, M. COULIBALY APA PATRICE serait un intouchable parce que soudoyant les membres du cabinet de Madame le Ministre. Est-il réellement besoin de répondre à cette ineptie ? A cette gravissime accusation? Comment peut-on jeter l’opprobre sur un DRENA reconnu comme un travailleur irréprochable et salir les collaborateurs directs de madame le MINISTRE de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation et avoir le sommeil tranquille la nuit ? Nous sommes vraiment faits différemment!

LE DERNIER MENSONGE fait état de ce que le DRENA ferait puiser dans les caisses du COGES des sommes pour lui. Quelle ignorance !!!! Quand on connait les règles qui régissent le fonctionnement des COGES, on ne peut qu’être abasourdi face à une telle énormité. Quand on veut salir quelqu’un et qu’on n’a pas le style, il faut avoir un peu de jugeote, monsieur GUY PAR HAINE ! BON vent avec les tribunaux très prochainement…

Avec Sercom.