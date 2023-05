Bob Marley : Alpha Blondy et Tiken Jah rendent hommage au "prophète" du reggae

Le jeudi 11 mai, cela faisait 42 ans que la légende du Reggae, Bob Marley, a déposé le micro pour toujours. En ce jour anniversaire, des artistes comme Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly lui ont rendu hommage.

Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly rendent hommage à Bob Marley

Si le roi du Reggae, Robert Nesta Marley plus connu sous le nom d’artiste Bob Marley, vivait encore, il aurait eu 78 ans.

La légende mondiale s’est éteinte à l’âge de 36 ans le 11 mai 1981 des suites d'un cancer. 42 ans plus tard, le monde entier continue d’écouter les chansons à succès du chanteur.e

Le jeudi 11 mai 2023 marquait en effet le 42ème anniversaire du décès du mythique artiste né d’une mère jamaïcaine et d’un père anglais.

En cette célébration de sa disparition, des artistes du monde entier qui ont suivi ou pas la voie de Bob Marley dans le Reggae, ont profité pour lui rendre hommage.

La Côte d’Ivoire fait partie des pays où il y a de nombreux chanteurs qui font de la musique Reggae. Le pays est même la deuxième nation du Reggae dans le monde après la Jamaïque.

Et les sommités musicales ivoiriennes qui font la fierté grâce au Reggae sont Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. En ce jour d’anniversaire de la mort de Bob Marley, ils lui ont témoigné une pensée à travers des publications sur les réseaux sociaux.

Alpha Blondy écrit : ‘’Tu as vécu 36 ans. Tu es parti il y a 42 ans. Nous fêtons tes 78 ans et ta musique intemporelle n’a pas pris une ride... bien au contraire!!!

Elle continue de séduire chaque jour de nouvelles âmes et ton message universel fera toujours écho… J’en veux pour exemple le titre ‘’War’’, le plus souvent couplé avec ‘’No more trouble’’, qui est devenu un hymne anti raciste, une ode à la paix et le titre symbole des combats contre toutes les oppressions.

Ton séjour sur terre n’a pas été vain et nous a tous rallié sous la bannière du “One love, one heart, one destiny” rastafari. Une parole précieuse pour soigner et, espérons le, guérir les maux de notre monde.... Tu as posé ton empreinte sur le chemin de l’Humanité…. C’est ce qu’on appelle une icône...Bob Marley’’.

De son côté, Tiken Jah Fakoly s’adressant dans une vidéo, invite ses fans maliens à un spectacle surprise à Bamako.

‘’ça fait 42 ans que le prophète du reggae est parti. Alors un jour comme ça, on ne peut pas ne pas faire quelque chose. C’est pourquoi on a décidé de faire un concert à la radio libre cité UNICEF’’, dit-il.