Espagne : La femme "violée" par Dani Alves brise enfin le silence

Dani Alves est accusé de viol par une jeune fille de 23 ans. L’ancien joueur est actuellement en détention dans une prison de Barcelone. Pendant ce temps, la victime a finalement brisé le silence.

‘’ Dani Alves a commencé à me peloter, a jeté mon sac par terre et m’a déshabillée’’ (victime)

L’ancien joueur brésilien, Dani Alves, croupit depuis le 20 janvier dernier dans une prison en Espagne. L’ex-défenseur du PSG qui a fêté ses 40 ans le week-end en cellule, est toujours en attente de son procès pour viol par une jeune femme.

Des faits présumés qui se seraient déroulés en décembre 2022, dans une boîte de nuit barcelonaise. L’ex-joueur de la Seleçao assure que la relation était consentie, après avoir changé plusieurs fois de versions.

Cinq mois après l'incarcération de Dani Alves, la victime a brisé, jeudi 11 mai 2023, le silence. C'est par le biais de la chaîne espagnole Telecinco que les premiers mots de la jeune femme de 23 ans, ont été publiés.

‘’Je suis allé avec lui aux toilettes volontairement. Mais, après avoir échangé quelques baisers, je lui ai dit que je voulais sortir de là. Il ne m’a pas laissée faire et m’a dit de fermer la porte de la cabine. Il a commencé à me dire des choses très désagréables, il a juste dit que j’étais son p*te. Il a commencé à me peloter, a jeté mon sac par terre et m’a déshabillée. Il y a eu pénétration, mais personne ne me croira parce que les images montreront que je suis entrée dans la salle de bain parce que je le voulais’’, dévoile-t-elle.

Cependant, les avocats du joueur ont tenté d'obtenir sa libération, mais leur recours a été rejeté au mois de février dernier.

Selon la presse espagnole, ils préparent un nouveau recours, suite à la nouvelle audition de l’ancien international brésilien.

Il faut rappeler que Dani Alves est le footballeur le plus titré au monde avec 43 trophées. Il a vécu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016.

Il a gagné 23 titres avec le club catalan dont trois Ligues des champions, six championnats d'Espagne et quatre Coupes du Roi. Au Mondial au Qatar, il est devenu le joueur brésilien le plus âgé à participer à une Coupe du monde.