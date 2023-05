Organisation internationale pour les migrations (OIM): Les USA proposent Amy Pope

L'Américaine Amy Pope va-t-elle succéder à António Vitorino comme future directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)? C’est en tout cas le rêve caressé par les Etats-Unis. La Maison Blanche apporte tout son soutien à sa candidate.

OIM: Le poste de Directeur général dans le viseur des États-Unis

Mercredi, le président Joe Biden annonce son soutien « ferme » à la candidate de son pays pour le poste de directrice générale à l’OIM

« Amy Pope est une dirigeante novatrice et stratégique, aux qualifications irréprochables, et je soutiens fermement sa candidature au poste de directrice générale de l’OIM. Alors que nous sommes confrontés à des niveaux record de déplacements dans le monde, et l’OIM a besoin à sa tête d’une personne tournée vers l’avenir, qui positionnera l’organisation pour lui permettre de relever les défis auxquels nous devons faire face », a déclaré M. Biden, dans un communiqué publié mardi 09 mai 2023 par la maison blanche par le truchement du département d’Etat des Etats-Unis.

Il dit avoir travaillé personnellement avec Amy au cours de ses 20 ans de carrière dans le domaine de la migration et des interventions en cas de catastrophe et qu’elle possède l’expérience nécessaire pour mobiliser efficacement l’OIM et ses membres afin de répondre aux défis migratoires croissants, notamment aux impacts du changement climatique, avec des solutions innovantes et inclusives.

« Elle est la personne qu’il faut pour ce poste. Je demande aux États membres de l’OIM de s’associer aux États-Unis pour voter pour Amy Pope lors des prochaines élections de l’OIM à Genève, en Suisse », a-t-il ajouté.

Amy Pope, directrice générale adjointe de l’OIM chargée de la gestion et des réformes et ancienne conseillère du président des Etats-Unis, Joe Biden, pour les Affaires migratoires, est candidate des Etats-Unis au poste de Directrice générale de l’OIM.

L’élection du directeur général de l’OIM est prévue pour juin 2023. La candidate américaine est actuellement en tournée en Afrique.

Parmi ses priorités, Amy Pope a évoqué le renforcement du ‘’partenariat entre l’organisme des Nations unies chargé des migrations et les pays membres », pour plus d’engagement communautaire.

Elle a fait cette précision, au sortir d’une rencontre avec le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Jean Antoine Diouf.