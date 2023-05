Côte d'Ivoire : À la découverte du nouveau siège du ministère de la Sécurité et de l’Intérieur

Le nouveau bâtiment faisant désormais office de siège du ministère de la Sécurité et de l’Intérieur a été officiellement mis en service le 27 mars 2023 par le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné. Ce chef d’œuvre architectural, qui contribuera à relever les défis sécuritaires, est bâti sur une superficie de 7 037 m2.

Nouveau siège du ministère de la Sécurité et de l’Intérieur : un chef d’œuvre architectural pour relever les défis sécuritaires

Le nouvel édifice comprend 127 bureaux, un grand hall d’accueil, 10 salles de réunion, 13 blocs sanitaires, 4 ascenseurs, 2 parkings d’une capacité de 74 véhicules.

Il intègre des paramètres tels que la vidéosurveillance, le contrôle d’accès aux portes avec badges et empreintes digitales. Toutes ces avancées technologiques reflètent la nouvelle orientation sécuritaire du pays.

La construction de l’ouvrage s’inscrit dans la vision du gouvernement de doter l’administration publique d’infrastructures modernes et fonctionnelles. Il permettra, in fine, d’offrir d’excellentes conditions de travail au personnel et surtout d’améliorer l’offre de service public.

« Le nouveau siège du ministère de la Sécurité et de l’Intérieur avec sa vue panoramique sur la baie et la commune du Plateau instaure un environnement de travail propice aux bénéficiaires », assure Gildas Kassépi, enseignant.

« Ce bâtiment sera un véritable laboratoire pour la mise sur pied de dispositifs sécuritaires efficaces et énergiques qui répondent aux besoins des populations, dont la création d’un cadre propice aux activités socio-économiques », affirme Dagnogo Paul-Roland, opérateur économique.

Cet édifice moderne a nécessité un investissement de 16,6 milliards de FCFA.

Avec CICG