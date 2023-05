Côte d'Ivoire / Municipales et régionales 2023: Le député Amaral Fofana appelle à des élections apaisées

Le Député RHDP de Daloa commune et sous-préfecture, l'honorable Amaral Fofana, était l'invité spécial, le vendredi 12 mai 2023 à Dabou, de la Coalition nationale pour le sursaut (CONASU) présidée par Zanga Coulibaly. C'était dans le cadre du lancement officiel de la campagne de sensibilisation pour des élections municipales et régionales apaisées le 02 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Au cours de ce lancement qui a eu lieu à la mairie de Dabou, le député de la nation, Amaral Fofana, a salué l'initiative de la CONASU avant d'appeler l'ensemble des populations à préserver la paix sociale. Ci-dessous, de larges extraits de son intervention.

Honorable Amaral Fofana, député de la nation: "Préservons ce climat de paix pour que les projets continuent d'être réalisés en Côte d'Ivoire"

"Je ne parle pas en tant que membre d'un parti politique mais en tant que député de la nation. Nous devons nous battre quotidiennement pour maintenir la paix dans notre pays parce que sans la paix, on ne peut pas avoir de stabilité, de développement. Nous avons encore en mémoire certaines périodes électorales où à Dabou, nous avons déploré certaines situations.

Je salue cette initiative de la CONASU de commencer sa tournée à Dabou. Dabou est une ville importante. Les moments d'élections ont souvent été des moments de tensions. Pour les prochains rendez-vous électoraux, il faut que les gens puissent se départir des passions. Chaque candidat viendra avec son programme pour le présenter aux populations. Il faut se détacher de tout ce qui est passion.

Chacun doit pouvoir faire son choix de manière libre et éviter de se faire manipuler. Nous sommes dans un pays où nous nous bombons la poitrine d'avoir eu un président visionnaire qui a pris des décisions importantes pour la vie de la nation. À son époque, le père fondateur de la nation, Houphouët-BOIGNY a longtemps été critiqué. À la fin de sa carrière, il a été encore critiqué mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd’hui, tous les ivoiriens se vantent d'avoir eu un très grand président.

Tous les acteurs politiques se disent être les meilleurs enfants d'Houphouët-BOIGNY. Certains sont restés fidèles à son parti politique parce que c'est lui qui a créé ce parti. D'autres se sont donnés un parti politique qui porte le nom d'Houphouët-Boigny. Il y en a d'autres qui l'avaient combattu à l'époque mais qui revendiquent aujourd'hui d'être les meilleurs élèves d'Houphouët-Boigny. Une chose est sûre, c'est que tout le monde est fier d'avoir eu un président comme Houphouët-Boigny à la tête de cette nation.

Donc aujourd'hui, la paix et la stabilité que nous avons, le chemin que la Côte d’Ivoire a amorcé pour redonner aux Ivoiriens, la fierté perdue, c'est bon de préserver cela. C'est bon de faire en sorte que ce chemin là ne soit pas interrompu par les différentes crises que nous avons connues par le passé, et par les rendez-vous qui vont venir. Il faut observer avec beaucoup de retenue et de détachement les élections à venir et laisser les candidats venir faire leurs propositions. Et c'est en fonction de ces propositions, que vous allez faire vos différentes choix.

Ces élections ne doivent enregistrer aucun acte de vandalisme ni d'empêchement des populations à participer à ces élections. Il faut que ce soient des moments où nous viendrons écouter ce qu'on nous propose et faire notre choix. La Côte d’Ivoire, aujourd’hui, a amorcé un très bon chemin et c'est à nous de pouvoir le préserver. Nous sommes à l'hémicycle, nous voyons les différentes réformes qui sont faites par le gouvernement.

Si ce pays continue comme ça, dans deux, trois ou quatre ans, plus personne ne va chercher la route de l'Europe. Si vous avez observé, tous ceux qui sont là-bas sont en train de revenir. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire rassure. Et tout ça, c'est pour le bonheur des Ivoiriens.

C'est à nous de préserver ce climat pour que les projets continuent d'être réalisés, pour que des fonds soient trouvés pour les femmes, pour la jeunesse. Merci à la CONASU mais aussi aux populations de Dabou. Que ce rendez-vous du 02 septembre prochain, lors des élections municipales et régionales, se passe bien à Dabou".